CRONACA
Latina, perde il controllo dell’auto e muore in via Eschido
Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Eschido, nei pressi dello stabilimento Sicamb, a Latina. Un uomo ha perso la vita dopo aver perso il controllo della Fiat Panda sulla quale viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito fuori traiettoria. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso all’automobilista, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’auto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente.
CRONACA
Truffata al telefono dispone un bonifico da 98mila euro, l’allarme della badante la salva: l’operazione bloccata dalla Polizia
LATINA – Aveva già disposto un bonifico di 98mila euro, la Polizia ha sventato in extremis una truffa ai danni di un’anziana di Latina grazie a una segnalazione arrivata al 112 da parte della sua collaboratrice domestica la quale aveva intuito che la donna potesse essere vittima di un raggiro telefonico e ha spiegato agli operatori del numero di emergenza che la stessa si era recata in banca per effettuare lo spostamento di una cospicua somma. La polizia a quel punto di è messa subito in moto e ha avviato le indagini necessarie raggiungendo la banca. Qui, gli agenti delle Volanti hanno accertato che la vittima aveva già disposto un bonifico ordinario dell’importo di 98.000 euro verso un conto corrente.
Grazie alla collaborazione del direttore dell’istituto bancario, è stato possibile attivare immediatamente le procedure previste per revocare l’operazione, impedendo così che il denaro finisse nella disponibilità dei truffatori. Nel frattempo un’altra pattuglia ha intercettato l’anziana mentre era ancora al telefono con gli autori della truffa. Gli operatori hanno interrotto il contatto, evitando che la donna fornisse ulteriori informazioni utili ai malviventi, rassicurandola e accompagnandola successivamente presso gli uffici della Questura per la formalizzazione della denuncia, sono tuttora in corso gli accertamenti investigativi volti ad individuare l’autore.
CRONACA
Scontro tra tre veicoli sulla via Appia, strada chiusa in entrambe le direzioni a Cisterna
Disagi alla circolazione sulla strada statale 7 “Via Appia”, dove un incidente che ha coinvolto tre veicoli ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 56, nel territorio di Cisterna di Latina. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle eventuali persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, nei rilievi e nella gestione della viabilità. La circolazione resterà interrotta fino al completamento delle operazioni e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anas è al lavoro per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.
CRONACA
Latina piange Iris Silvestri, storica anima del ristorante Impero: aveva 104 anni
Latina dice addio a Iris Silvestri, storica ristoratrice e testimone della nascita della città. Si è spenta il 29 luglio, all’età di 104 anni, all’ospedale Santa Maria Goretti.
Nata a Genzano di Roma il 15 maggio 1922, arrivò nell’allora Littoria nel 1932 insieme alla famiglia, quando la città era ancora in fase di costruzione. Due anni più tardi il padre Virgilio aprì il ristorante Impero, il primo locale della città, destinato a diventare uno dei simboli della ristorazione pontina. Per decenni Iris Silvestri ha gestito il ristorante insieme al fratello Osvaldo, diventandone il volto più conosciuto e accogliendo generazioni di clienti. La sua attività si è intrecciata con la storia della città, accompagnandone la crescita dalla fondazione fino ai giorni nostri. Ha continuato a lavorare fino all’età di 98 anni, quando ha deciso di ritirarsi, lasciando la gestione dell’attività alle nipoti. Il ristorante Impero ha poi chiuso definitivamente poche settimane fa, segnando la fine di una lunga tradizione familiare.
I funerali saranno celebrati giovedì 30 luglio alle 15.30 nella cattedrale di San Marco.
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