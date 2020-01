Abbattuti i pini intorno all’eliporto dell’ospedale di Latina

LATINA – Così si presenta oggi l’eliporto dell’ospedale di Latina: molto più spoglio. La pista utilizzata per l’atterraggio e il decollo delle eliambulanze dell’Ares 118, realizzata tra Viale Michelangelo e Via Guido Reni, è ormai molto utilizzata e la presenza degli alberi cominciava a preoccupare. Lo spostamento d’aria causato dalle pale dell’elica, a distanza ravvicinata dai grossi pini (alcuni dei quali non più stabili) generava un potenziale pericolo per la sicurezza dei velivoli. Il cantiere è stato aperto in questi giorni e gli alberi sono stati abbattuti.