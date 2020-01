Oroscopo del giorno 07 Gennaio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro e di decidere quale è la strada migliore da seguire. Single: dovreste evitare di pensare al passato per poter godere al massimo del presente. Professionalmente, la vostra concentrazione è ottima ed avanzerete più velocemente nei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, Plutone promuove un forte spirito competitivo ed una significativa resistenza fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Plutone è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia sarete molto più passionali del solito ed il partner ve ne sarà grato. Single: sarà necessario mettere da parte la timidezza ed osare ad esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente farete degli sforzi in più per liberarvi di certe questioni che si sono accumulate ultimamente sul lavoro. Dovreste accettare l’aiuto dei collaboratori per essere più efficaci. Per quanto riguarda la salute, dovreste trovare delle soluzioni per ridurre lo stress e per riposarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi renderete conto dei benefici forniti dal compromesso: i conflitti diminuiscono ed il rispetto reciproco sembra essere ripristinato. Single: dovreste pensare di più alla vostra vita personale e concedervi più tempo per divertirvi. Professionalmente, i vostri pensieri saranno focalizzati sul cambiamento: pensateci bene prima di prendere decisioni. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione alla vostra alimentazione se volete sentirvi meglio.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia avrete la sensazione di essere trascurati dal partner: cercate di parlargli e di scoprire il motivo prima di trarre conclusioni affrettate. Single: non accelerate troppo nei rapporti con una persona conosciuta di recente. Professionalmente, alcune discussioni vi faranno ritardare nei vostri progetti: siate obiettivi e concentratevi un po’ di più. Per quanto riguarda la salute, dovreste prendervi delle pause per rilassare la mente e riposare.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia esprimerete i vostri sentimenti più profondi con sincerità e dovreste trascorrere una piacevole giornata insieme al partner. Single: se incontrerete una nuova persona riuscirete da essere chiari e a farvi capire. Professionalmente dovreste cercare di coltivare di più la simpatia perché l’impressione che farete sarà essenziale nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la salute dovreste agire con calma e ritmo costante così da non sentire la fatica e di preservare un morale alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia sarete soddisfatti dall’evoluzione del vostro rapporto: insieme al partner guardate con fiducia e sicurezza verso il futuro. Single: dovreste ricevere buone notizie da una persona che vi interessa. Professionalmente, l’aspetto astrale è ideale per coloro che si evolvono nel campo commerciale: Venere li renderà astuti e Plutone faciliterà la comunicazione. Per quanto riguarda la salute, abbiate cura di voi stessi ed ascoltate le necessità del vostro corpo.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia sapete perfettamente come unire i sogni e la realtà: pensate al meglio ed agite per renderlo possibile. Single: dovreste osare di più e provare ad esprimere i vostri sentimenti perché Venere metterà sulla vostra strada una persona affascinante. Professionalmente dovreste vedere una svolta grazie all’energia che avete messo nel lavoro nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda la salute avete accumulato un po’ di stress e dovreste cercare di rilassarvi e divertirvi di più.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. In coppia sarete nervosi e potreste innescare una serie di liti inutili: cercate di pensare positivamente e calmatevi prima di fare qualche errore. Single: non sarete dell’umore giusto per uscire ed incontrare nuove persone. Professionalmente, siete troppo stressati e dovreste fare un passo indietro per capire la strada da seguire. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di staccare la spina per un attimo e prendere in considerazione delle attività rilassanti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. In coppia siete un po’ insicuri e non saprete che decisioni prendere: non lasciatevi prendere dal panico e pensate bene prima di agire. I single avranno difficoltà ad esprimersi e dovrebbero aspettare un giorno migliore per dichiararsi. Professionalmente dovrete affrontare discorsi spiacevoli a causa della vostra superficialità: cercate di rimanere calmi e ammettere le vostre colpe. Nell’ultimo periodo avete trascurato anche la salute e dovreste riprendere il controllo della vostra vita.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete di buon umore ed il partner apprezzerà la cura e la tenerezza che mostrerete. Single: potreste ricevere proposte più o meno inaspettate se non sorprendenti da qualcuno che non usa mezzi termini per dichiararsi. Professionalmente non cercate di forzare alcuni passaggi ed imparate ad accettare i ritardi: questo vi permetterà di rivedere alcuni progetti e di migliorare il vostro lavoro. Per quanto riguarda la salute vi sentirete abbastanza in forma e potreste decidere di iniziare qualche attività fisica.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. Il clima astrale vi rende confusi quando si tratta del futuro della vostra relazione attuale. Non dovreste prendere in fretta certe decisioni, specialmente se non siete pienamente convinti di alcuni problemi. Single: cercate di essere più chiari per evitare dei malintesi. Professionalmente dovreste concentrarvi di più sulle questioni importanti ed evitare di lasciarvi trascinare nei pettegolezzi. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di un po’ di tempo solo per voi per riflettere e decidere di cambiare alcune abitudini malsane.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia la vostra diplomazia vi consente di adattarvi al ritmo di vita del partner e la vostra pazienza sarà premiata. Avete tutte le possibilità di essere felici e dovreste godervi al massimo la giornata. Single: vedrete la vostra situazione in modo positivo e riuscirete ad avvicinarvi alla persona che più vi piace. Professionalmente, sarà una giornata piacevole e soddisfacente: i vostri progetti proseguono e vi sentite sicuri delle vostre capacità. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto bene e sarete sereni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.