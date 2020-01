Oroscopo del giorno 06 Gennaio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno e favorisce senza dubbio più le persone single: le loro emozioni stanno riemergendo. Se pensano ancora ad una relazione finita, potrebbero decidere di ritentare la fortuna: dovrebbero riflettere bene prima di prendere questa decisione. Per le coppie il clima è pacifico ed il rapporto e solido. Per quanto riguarda la salute, state brillando e niente sembra in grado di infastidirvi: vi prendete cura del vostro aspetto e del vostro benessere più del solito. Anche in famiglia l’atmosfera è piacevole perché siete particolarmente gentili e riceverete complimenti. Anche se l’adulazione non è il vostro motto, potrebbe essere che, per una volta, troverete questi complimenti rassicuranti.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la vostra emotività aumenta ed alcuni dei valori personali risultano sballati. Cercate di essere più obiettivi e parlate col partner delle vostre aspettative. Per i single sarà una giornata che non dimenticheranno facilmente: dipende da loro assicurarsi che siano bei ricordi o meno. Per quanto riguarda la salute, siete un po’ più agitati del solito: provate a calmarvi e a passare più tempo in bella compagnia. Potreste decidere di partecipare ad un evento di famiglia: riuscirete a ricordare i bei tempi e a decidere la strada da seguire per un futuro promettente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie sarà il giorno della riconciliazione: potrebbe essere il partner a fare il primo passo. I single pensano a qualcuno incontrato di recente: non correte troppo veloce. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi sentirà sicuramente gli effetti positivi di Venere. Vi sentirete meno stanchi e più motivati. Se sapete come gestire la vostra energia, tutto migliorerà in pochi giorni. Bella giornata sul lato relazionale: sarete in grado di mantenere la calma nonostante alcune piccole tensioni, specialmente con gli amici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, coloro che hanno avuto qualche problema di recente riusciranno a risolverlo con esperienza. Tuttavia, restate in guardia perché non tutto è dato per scontato. I single avranno un atteggiamento romantico ma difficilmente troveranno la risposta che cercano. Per quanto riguarda la salute questo è il momento giusto per coloro che hanno deciso di liberarsi da una dipendenza. In famiglia tutto va bene per la maggior parte di voi e dovreste passare una domenica gradevole insieme ai vostri cari.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia siete insoddisfatti emotivamente: sembra che il partner non vi stia prestando attenzione. Se riuscirete a esprimere con abilità il vostro bisogno di affetto gestirete bene la situazione senza trasformarla in un rimprovero. Per i single: non fate le vittime e sorridete di più in modo che le persone abbiano più interesse per voi. Calo di energia: se avete fatto troppi sforzi durante la settimana, è arrivato il momento di prendervi cura di voi. Anche il vostro umore ne risente, e nei rapporti familiari vi sentite frustrati: scoprite da dove proviene la vostra ansia e parlate con i vostri cari.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, fate attenzione a non diventare troppo sospettosi: il partner non vi sta trascurando, ma ha in mente di prepararvi una sorpresa. Single: non lasciatevi trasportare troppo dall’immaginazione. Restate realistici sulle vostre qualità, difetti ed aspettative. Dal punto di vista della salute siete pieni di vitalità e liberi da tutti i pensieri negativi. Se tendete a cedere alla vostra golosità, potreste considerare di alleggerire un po’ i pasti. In famiglia non fate gli onniscienti: ricordatevi di prendere in considerazione anche i consigli dei vostri cari.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. In coppia, la tensione ed i conflitti saranno all’ordine del giorno e qualsiasi discussione con il partner non porterà giovamento. Non sprecate tempo in discorsi: agite, specialmente se avete fato qualche errore. Single: è sulle vostre azioni che sarete giudicati e non per le parole, tuttavia essere gentili vi aiuterà a mantenere un certo equilibrio. Siete stressati ed impulsivi: sarà necessario sfogarvi. A casa potreste avere difficoltà a comunicare, soprattutto con gli adolescenti: rimandate le discussioni ad un momento migliore o rischierete seriamente di aggravare la situazione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia volete testare i sentimenti del partner. Fate attenzione a non essere troppo sospettosi: l’altra parte non comprende le vostre mosse e potreste rovinare un bel rapporto. I single attendono un maggiore coinvolgimento: attenti alle parole. Dal punto di vista della salute la forma fisica è ottima: vi rendete conto dei benefici dei vostri sforzi e siete motivati a proseguire. In famiglia siete troppo coinvolti nei problemi degli altri: evitate di esprimere giudizi, la cosa potrebbe ritorcersi contro di voi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia non siete in grado di controllare le vostre emozioni: è necessario parlare con il partner per chiarire alcuni aspetti della vostra vita. Anche i single dovranno dare delle risposte un po’ più chiare: siate sinceri è tutto si risolverà. Fate attenzione a non compensare le preoccupazioni del giorno con ogni tipo di eccesso: la vostra salute ne potrebbe risentire. Uscite e cercate di rilassarvi e non lasciate alle vostre debolezze prendere il sopravento. In famiglia alcune situazioni vi sfuggono: dovreste riconoscere i vostri errori ed insieme ai vostri cari riuscirete a prendere le migliori decisioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. Coloro che sono in una relazione dovrebbero parlare di progetti e di come concretizzarli durante questa giornata. Per alcuni stanno emergendo buone prospettive, ma per altri, la cruda verità potrebbe sorprendere. Single: desiderate ardentemente una maggiore stabilità emotiva. Abbiate un po’ di pazienza. Per quanto riguarda la salute dovreste prendervi più cura di voi. Considerate di concedervi qualche giorno di riposo e mettere in atto una sana dieta alimentare. In famiglia siete una vera risorsa: generosamente, fornite ai vostri cari un ambiente rassicurante in cui possono attingere una certa forza.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno ed annuncia una giornata frenetica sul piano sentimentale. In coppia potreste dover affrontare un conflitto piuttosto serio. Single: dovreste cercare di misurare le parole se apprezzate la persona coinvolta. Dal punto di vista della salute l’energia negativa che vi sta guidando vi farà sentire esausti. Cercate di calmarvi e di pensare positivo. In famiglia sembra che nessuno vi dia retta: cercate di non avviare discorsi fastidiosi e non rimproverate tutti a causa del vostro stato d’animo.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete particolarmente combattivi per preservare le vostre emozioni e per migliorarle. Sarete pronti anche a fare alcune concessioni e vi sarà molto utile. Single: potreste incontrare qualcuno che vuole davvero starvi accanto. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sentirà la stanchezza. È il momento di lasciarvi trasportare dalle Stelle ed approfittare dell’energia che vi riporteranno: basta avere pazienza. In famiglia condividerete momenti di intimità, confidando le vostre problematiche e ricevendo buoni consigli.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.