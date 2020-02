Together for a better internet, la Polizia nelle scuole di Gaeta

GAETA – Questa mattina gli agenti del Commissariato di Gaeta, su invito dei dirigenti dei locali istituti scolastici, ha incontrato alunni e studenti nel corso di incontri formativi. Together for a better internet (Tutti insieme per una migliore connessione) è il titolo scelto per gli eventi del 2020 che ha come filo conduttore una riflessione guidata, relativa alle opportunità ed i rischi della rete, con interventi ed attività di role play, quindi un approccio che ha posto al centro dell’evento i diretti interessati, rispettivamente gli studenti dell’Istituto Nautico Caboto e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Principe Amedeo.

La finalità dell’evento è ormai nota: insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community limitando i rischi connessi: cyberbullismo, sexting, pedopornografia, furto dell’identità digitale, insomma tutti quei comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. In generale, i ragazzi sono stati sollecitati a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei, anche nella sfera virtuale, perché dietro un device c’è sempre una persona.

Il messaggio nuovamente condiviso è quello che l’adulto dell’era “analogica” dovrà sempre più avvicinarsi al mondo del giovane “digitale” in un interscambio continuo di esperienze finalizzate all’uso sicuro del web, consapevoli dei rimedi e fiduciosi nel lavoro delle autorità preposte.

Together è il giusto leitmotiv per parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi o conoscenze che possano aiutare i cittadini ad educarsi all’uso consapevole di internet e degli strumenti digitali: alunni e studenti, ma anche – e soprattutto – genitori ed insegnanti, primo e principale punto di riferimento in situazioni critiche, possono recarsi presso il più vicino ufficio della Polizia di Stato oppure riferirsi agli altri canali di aiuto, come la chat di Telefono Azzurro, la Help-Line dedicata n. 1.96.96 ed assumere informazioni visitando il sito internet www.generazioniconnesse.it.