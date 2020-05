L’avvocato Elena Simeone nominata componente del comitato dell’ordine

LATINA – L’avvocatessa di Itri Elena Simeone è stata nominata componente del comitato coadiutore dell’Ordine degli Avvocati di Latina. Un riconoscimento importante per la giovane professionista che si dice soddisfatta della nomina. Come è noto, a seguito dello scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina il Ministero per legge ha nominato un commissario straordinario, Giacomo Mignano affinché svolgesse le funzioni proprie correnti del Consiglio e curasse le indizioni delle nuove elezioni. Per poter adempiere al meglio alle molteplici funzioni spettanti ad un organo collegiale, Mignano ha ritenuto che fosse opportuno essere coadiuvato da altri avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Latina. Per tale ragione con determina del 18 maggio 2020 il commissario ha nominato Elena Simeone quale ulteriore componente del comitato coadiutore. La nomina è stata accolta dalla Simeone con soddisfazione e profondo senso di collaborazione e disponibilità nei confronti del commissario e degli. Iscritti.