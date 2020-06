Due nuovi contagi in provincia di Latina, uno a Sabaudia

LATINA – Due nuovi casi positivi, entrambi ricoverati sono gli ultimi casi di contagio registrati dalla Asl di Latina e riguardano due pazienti, uno di Sabaudia, l’altro di Torre Annunziata in provincia di Napoli. In un albergo di Latina che ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid nei casi in cui non sia possibile restare a casa, è stato ricoverato l’ultimo tra i contagiati di Fondi (in tutto 112) ancora positivo al tampone. Sono 545 i casi totali con indice di prevalenza al 9,47. Sono 400 i guariti residenti in provincia di Latina oltre a 64 curati nelle strutture sanitarie della Asl di Latina, ma provenienti da fuori provincia. Sono 111 i positivi attuali di cui 80 vengono seguiti a casa.

A causa del cluster di Priverno e degli ultimi contagi registrati a Latina sono ancora 584 le persone in isolamento domiciliare.

Trentaquattro sono dall’inizio della crisi epidemica i pontini deceduti a Latina e in altre Asl della Regione, mentre non vengono più conteggiati nel bollettino della Asl di Latina i pazienti non residenti anche se deceduti al Goretti o negli altri ospedali del territorio.