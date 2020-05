Oroscopo del giorno 04 Maggio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà una giornata tesa: non siete di buon umore ed il vostro atteggiamento potrebbe sconvolgere l’armonia del vostro rapporto. I single dovrebbero fare più attenzione nei loro approcci sotto questa influenza lunare per non allontanare le persone. A lavoro sarete costretti ad agire con diplomazia per mantenere una certa serenità nei rapporti. Per quanto riguarda la salute, il nervosismo e lo stress saranno vostri nemici: cercate di programmare qualche attività rilassante.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, le cose si sistemano ed i sentimenti evolvono rassicurandovi un futuro sereno accanto al partner. Per i single si nota una certa maturità nei confronti di un possibile partner: potreste considerare l’inizio di una storia che al momento promette bene. A lavoro sarete motivati e creativi: le vostre idee saranno così originali che guadagnerete la stima degli altri. Per quanto riguarda la salute sarete di ottimo morale e le Stelle vi incoraggeranno a curare di più l’aspetto fisico.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sentirete il bisogno di riavvicinarvi al partner: non esitate un attimo, le Stelle guideranno la vostra scelta. I single si concentreranno sulla loro situazione attuale e cercheranno di migliorarla. A lavoro sentirete la necessità di trovare un equilibrio tra la vita personale e quella professionale, tuttavia, cercate prima di padroneggiare l’esigenza di essere perfetti. Per quanto riguarda la salute, il corpo ha bisogno ancora di un po’ di tempo per riprendersi: concedetevi qualche piccola pausa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente è un ottimo momento per trascorrere più tempo accanto alla vostra metà: organizzare una serata intima farà felici entrambi. Single: se volete esprimere i vostri sentimenti non esitate a farlo. A lavoro la giornata sarà influenzata dalle vostre capacità innovative e, a breve, raccoglierete i frutti dei vostri sforzi. Per quanto riguarda la salute vi sentirete più sereni del solito e sarete in grado di rinunciare ad alcune dipendenze.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente è un giorno eccellente per lo sviluppo delle coppie: sincerità, affetto e tenerezza saranno nel programma del giorno. Non esitate ad esternare i vostri sentimenti. Single: se volete sorprendere una persona è il momento migliore per farlo. A lavoro, l’aspetto astrale influisce positivamente sul vostro dinamismo e sul lato relazionale: i collaboratori vedranno in voi un ottimo consigliere. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi porta una vitalità senza precedenti: non tirate troppo la corda per non subire un calo di velocità.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, la passione governa le relazioni emotive, specialmente nelle coppie che esprimeranno i loro sentimenti. I single avranno l’opportunità di incontrare una persona speciale se decideranno di uscire di casa. A lavoro, grazie al vostro entusiasmo, riuscirete ad incoraggiare i collaboratori a raggiungere un obiettivo fissato, tuttavia, fatte attenzione a non diventare troppo autoritari. Per quanto riguarda la salute sarete vitali e di buon umore: cercate di spendere saggiamente le vostre energie.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e le relazioni sentimentali saranno notevolmente migliorate. In coppia sarete meno esigenti nei confronti del partner che ve ne sarà grato. I single accetteranno che è meglio aspettare un po’ prima di dichiarare i loro sentimenti. A lavoro dovreste cercare di essere più tolleranti con i collaboratori: avete tante risorse da usare, ma non tutti hanno il vostro stesso interesse. Per quanto riguarda la salute non avrete nulla di cui preoccuparvi, tuttavia, alcuni di voi dovranno scacciare i pensieri negativi, altri dovrebbero rinunciare ad alcune cattive abitudini.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno e nel piano sentimentale solleva difficoltà emotive. In coppia, vorreste esprimere i vostri sentimenti al partner ma dovrete fare attenzione a non diventare troppo afosi. I single dovrebbero agire con moderazione per non compromettere un rapporto che potrebbe nascere. A lavoro, potrebbero verificarsi delle tensioni nei rapporti causate da un disaccordo: non diventate troppo intransigenti per non rischiare di minare un dialogo essenziale per la negoziazione. La salute è nella norma: pensate a concedervi qualche momento per rilassarvi e per liberare la mente.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, potrebbero verificarsi dei disaccordi: il rapporto tende ad essere in conflitto con le vostre esigenze di indipendenza o con quelle del partner. Single: non sarà il momento migliore per cercare di avvicinarvi ad una persona. Professionalmente, l’aspetto astrale indica una grande mancanza di concentrazione e le attività da svolgere vi sembreranno insormontabili. Per quanto riguarda la salute, la tensione, il nervosismo e la stanchezza prenderanno il sopravvento: l’unica soluzione è di trovare un po’ di tempo per rifocalizzare e concentrarvi su voi stessi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste cercare di mostrare più attenzione nei confronti del partner che sente la mancanza di coinvolgimento. Per i single sarebbe meglio cercare di restare ad una certa distanza per evitare di rimanere delusi. Professionalmente, siete in ritardo con un progetto e dovreste organizzarvi meglio per riuscire a portarlo a buon fine. Dal punto di vista della salute, sotto questa configurazione planetaria, la fatica si accumula e nemmeno le Stelle mandano energia: sta a voi trovare un modo per riprendervi le forze.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, il Pianeta vi incoraggia ad esprimere i vostri sentimenti che fino ad ora avete tenuto a bada. In coppia, il partner ha bisogno di qualche certezza e sta a voi dimostrare il vostro affetto. Single: riuscirete a comunicare apertamente ed i vostri interlocutori vi ascolteranno con interesse. A lavoro si annunciano tensioni a livello relazionale: cercate di agire con diplomazia e tutto andrà bene. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di alleviare le tensioni accumulate negli ultimi giorni e mantenere un equilibrio mentale e fisico per poter sostenere al meglio i giorni seguenti.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e, dal punto di vista sentimentale, coprirà le coppie con un velo di serietà: alcune vorranno prendere provvedimenti per formalizzare la loro relazione, altre organizzeranno un anniversario per ricordare tutti i bei momenti trascorsi insieme. I single vogliono più sicurezza e decideranno il meglio per il loro futuro. Professionalmente, potrebbe esservi affidato un lavoro che sembra in perfetta armonia con le vostre aspettative. Per quanto riguarda la salute, avrete il controllo di voi stessi ma fate attenzione alle carenze: il corpo ha bisogno di carburante ogni giorno per funzionare correttamente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.