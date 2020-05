Oroscopo del giorno 07 Maggio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in trigono con il Sole nel vostro segno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, le relazioni sono armoniose ed i discorsi costruttivi. I partner all’interno della coppia vanno d’accordo ed i single vedono le loro riunioni diventare una cosa seria. Generalmente è la complicità che domina l’amore oggi, permettendo a tutti di prosperare affettivamente. Professionalmente sarete pieni di idee innovative e particolarmente abili per implementarle. Anche le azioni collettive sono favorite e lo spirito di squadra consentirà un completamento efficace del progetto. La salute è buona: regalatevi qualche momento di rilassamento che vi permetterà di rigenerare il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie trovano un nuovo equilibrio rinnovando il modo di rapportarsi con il partner: cercano di incontrarsi ad un livello più profondo e scoprono aspetti della personalità che rende felici entrambi. Single: potrebbero aspettarvi belle sorprese se farete qualche sforzo in più. A lavoro, la comunicazione sarà il vostro punto di forza: sarete motivati, arguti e questo vi permetterà di esprimere le vostre idee ed esporre i progetti con grande facilità. La salute è al top: le vostre condizioni fisiche e morali sono eccellenti ed il magnetismo vi rende carismatici.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, vorrete andare avanti nella vostra relazione e sicuramente svilupperete progetti comuni a lungo termine. I single si sentiranno apprezzati ed ammirati da una persona conosciuta di recente. Professionalmente avanzerete rapidamente nel lavoro e potreste essere sollecitati per partecipare ad un progetto molto più ampio. Per quanto riguarda la salute tutto va molto bene: siete pieni di energia e motivati a ritornare ad alcune attività sportive.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno ed annuncia una giornata spenta. In coppia, cercare di affrontare discorsi importanti non sarà una buona idea: qualche piccolo gesto affettivo vi aiuterà ad evitare i conflitti e a trascorrere una giornata migliore. Single: non è un momento propizio per incontrare nuove persone. A lavoro vi sentirete insoddisfatti: apportando alcune modifiche, anche minime, la situazione potrebbe essere sbloccata a breve. La salute è buona: alcuni di voi hanno deciso di fare più movimento fisico, meglio così.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno e mette sotto i riflettori la vita emotiva. In coppia, il rapporto è appassionato, i sentimenti forti e reciproci. Single: un incontro potrebbe aprirvi la strada verso un futuro promettente. Professionalmente, l’atmosfera generale è piacevole: lo spirito di squadra è al centro dell’attenzione e vi consente di ottenere risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi trovano in ottime condizioni sia fisiche che morali: vi sentite imbattibili e questo aumenta la fiducia nelle proprie forze.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi sentite rassicurati e siete soddisfatti della vostra vita: per non cadere nel vincolo della routine dovreste usare di più la vostra fantasia. I single si prenderanno il tempo necessario per fare le loro scelte. A lavoro è un buon momento per iniziare ad apprendere nuove tecniche. La vostra intuizione è alta e vi renderà molto produttivi. Dal punto di vista della salute sarete abbastanza tesi: avete finalmente capito che il riposo è una priorità e deciderete di fare le cose giuste per riprendervi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, grazie al vostro fascino ed ai vostri piccoli messaggi riuscirete a far sciogliere il partner che non sarà in grado di rifiutarvi nulla. Single: se avete un appuntamento cercate di essere puntuali. A lavoro dovreste cercare di ascoltare di più le opinioni dei colleghi per non ferire qualche sensibilità. Per quanto riguarda la salute dovreste sperimentare un aumento di energia che influirà positivamente anche sul morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete l’opportunità di discutere delle vostre preoccupazioni ed eliminare alcuni blocchi che attualmente stanno influenzando il vostro rapporto. Single: anche se Plutone accentua le vostre paure, la cosa giusta da fare è porre delle domande per chiarire alcuni aspetti. A lavoro, questo posizionamento astrale annuncia un periodo di trasformazioni: alcuni avranno l’idea di seguire dei nuovi corsi, altri potrebbero dover modificare il loro programma nei giorni seguenti. La salute è molto buona: dovreste approfittarne per eliminare l’eccesso di tensione passando più tempo all’aria aperta.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale le coppie sono avvolte nel mistero e qualche ferita del passato o dei segreti riemersi potrebbero offuscare i vostri pensieri: cercate di parlare col partner che vi aiuterà a liberarvi dalla negatività. Single: non lasciatevi trascinare dal passato e cercate di guardare con più entusiasmo verso il futuro. A lavoro, una sensazione di noia vi sta invadendo e la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo rischia di bloccarvi: fate una pausa e seguite il vostro intuito. Per quanto riguarda la salute, la Luna vi invita alla meditazione: godetevi la giornata per concentrarvi di più su voi stessi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sperimenterete un’improvvisa rinascita di passione e la giornata sarà piena di momenti speciali. I single potrebbero scoprire che una relazione si stia trasformando in qualcosa di più intimo. Professionalmente, sentirete la necessità di far valere le vostre capacità: lasciandovi guidare dalla creatività riuscirete a conquistare le vostre vette. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni sia fisiche che morali, ma dovreste fare più attenzione alla golosità.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno e vi invita a controllare le vostre emozioni. In coppia, il controllo promuoverà una migliore armonia con il partner: la moderazione sarà utile per la stabilità e per l’equilibrio della vostra relazione. Single: i rapporti che iniziano oggi sono in grado di trovare il loro equilibrio abbastanza velocemente, quindi non fatevi troppe domande. Professionalmente, sarete molto responsabili, tuttavia dovreste prendere in considerazione i consigli ed il supporto dei collaboratori: qualcuno vi darà buone raccomandazioni. La salute è nella norma: approfittate di questo giorno per rilassarvi e liberarvi dallo stress accumulato nei giorni scorsi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete più affettuosi del solito: avete smesso di dubitare e siete pronti a lasciarvi avvolgere dall’amore. Single: avete la possibilità di costruire una storia a lungo termine, se deciderete di cambiare atteggiamento. Professionalmente il lavoro di squadra e la cooperazione funzionano bene e tutto viene svolto in condizioni favorevoli alla realizzazione individuale e collettiva. Per quanto riguarda la salute, il vostro benessere è preservato grazie ad uno stile di vita sano: evitate gli errori alimentari e le abitudini nocive permettendovi di trovare una buona energia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.