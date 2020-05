Oroscopo del giorno 11 Maggio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sentite fortemente il desiderio di conoscere meglio il vostro partner e farete tutto il necessario per trascorrere più tempo insieme. Anche i single sono più disponibili ed aperti a nuovi incontri. Dal punto di vista professionale, penserete a come gestire al meglio le attività per essere efficienti e produttivi. Per quanto riguarda la salute, sarete molto energici e deciderete di iniziare qualche attività sportiva per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie godono di un legame forte che permette di proseguire nel camino senza intoppi. I single dovrebbero agire con cautela se vogliono avvicinarsi ad una persona: troppo entusiasmo iniziale potrebbe spaventare più di qualcuno. Professionalmente, coloro che cercano un lavoro, riusciranno a gestire un colloquio con tutta la calma necessaria e senza cadere nelle solite insidie. Per gli altri, la giornata potrebbe dare l’occasione di accedere ad una posizione adatta alle vostre aspettative. La salute è la top: alcuni sentiranno la necessità si mettersi alla prova fisicamente.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno ed il giorno è eccellente per lo sviluppo sentimentale. In coppia progettate per consolidare il legame o per formalizzarlo definitivamente. Per i single gli incontri saranno promettenti. Professionalmente avrete l’opportunità di dare una svolta alla vostra vita: i collaboratori saranno reattivi alle vostre richieste e dovreste agire per ottenere ciò che volete. La salute è al top: godetevi il benessere di oggi, l’equilibrio e la gioia di vivere sono sul menu del giorno.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete molto più obiettivi sulla vostra situazione e scoprirete le qualità del partner. I single inizieranno a porsi le giuste domande sul futuro, tutto dipende dalle aspettative. Professionalmente, Marte vi offrirà un carisma eccezionale e sarete particolarmente efficaci nel far progredire i vostri progetti. È una buona giornata anche per coloro che cercano un lavoro: avranno la capacità di sviluppare tutto il proprio saper fare. Per quanto riguarda la salute, le forze tornano gradualmente e vi sentirete molto bene: non superate i vostri limiti se volete mantenervi in forma a lungo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia passerete più tempo accanto al partner ed insieme farete dei piani per il futuro. I single avranno l’occasione di conoscere meglio una persona: se decideranno di aprirsi potrebbero iniziare una storia seria. Professionalmente, molti di voi analizzeranno la loro efficacia attuale e cercheranno di riorganizzarsi prima di fare le cose più velocemente, ma soprattutto in modo più dettagliato. Per quanto riguarda la salute, dovrete prendere un po’ di aria fresca: anche i piccoli momenti a contatto con la natura vi faranno molto bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potrebbero comparire dei conflitti e dovreste gestirli con attenzione per non rischiare di peggiorare la situazione. Per i single, alcuni argomenti potrebbero causare un distaccamento: attenzione a scegliere le parole. Professionalmente, ultimamente avete dimostrato la vostra efficienza ed avete ricevuto dei complimenti: un eccesso di fiducia in voi stessi potrebbe portarvi a diminuire la vigilanza sul lavoro. Per quanto riguarda la salute godete di un morale d’acciaio e sarete molto energici, tuttavia, cercate di rallentare un po’ i vostri ritmi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete entusiasti e riuscirete a consolidare il legame col partner in modo da guardare con serenità verso il vostro futuro. I single approfondiranno una storia che sembrava piatta ma che potrebbe diventare molto interessante. A lavoro, le vostre idee saranno ben accolte dagli collaboratori ed i vostri argomenti convinceranno con facilità: il vostro potere persuasivo vi consentirà di dimostrare ciò di cui siete capaci. Dal punto di vista della salute, tutto va bene ed userete il vostro tempo per mettere un po’ di ordine nell’ambiente quotidiano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie pensano al futuro: nascono progetti importanti e la fiducia nel partner è al top. I single avranno l’opportunità di conoscere nuove persone se decideranno di uscire dalla loro tana. Professionalmente, la posizione astrale di Venere faciliterà i rapporti di lavoro ed alcuni di voi creeranno connessioni importanti. Per quanto riguarda la salute, non avrete nulla da temere: godetevi il tempo per migliorare le prestazioni sportive o per pensare di più all’aspetto personale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Le coppie innamorate faranno un passo avanti verso il loro futuro: decideranno i piani da mettere in atto e proseguiranno sulla loro strada con serenità. I single dovrebbero agire con gentilezza per riuscire ad avvicinarsi con successo alla persona ambita. Professionalmente, la maggior parte di voi avrà l’opportunità di migliorare la situazione attuale: potreste ricevere delle proposte allettanti. La salute è abbastanza buona, tuttavia, dovreste prendervi più cura di voi stessi e dedicare un po’ di tempo alle attività fisiche per mantenervi in buona forma.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale vi aiuterà a fare alcune confidenze: il partner vi ascolterà e sarà grato della vostra fiducia. I single vorranno aprire il loro cuore e cercheranno di passare più tempo con una persona conosciuta di recente. Professionalmente cercherete di riorganizzarvi per facilitare il lavoro e per rispondere alle esigenze dei collaboratori. Per quanto riguarda la salute, un po’ di movimento vi farebbe bene: una passeggiata alleggerirà anche lo stress quotidiano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie decideranno di passare più tempo insieme al partner: è arrivato il momento approfondire il vostro rapporto. I single sono pronti ad impegnarsi: attenzione a non accelerare troppo nel vostro intento. Professionalmente, la necessità di far bene ed avere successo, vi incoraggia a gestire le vostre attività in modi diversi: questa decisione dovrebbe farvi progredire nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, il movimento ha un effetto positivo sul morale: uscite dalla routine e cercate di fare un po’ di attività fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno e promuove buone dinamiche in coppia. La giornata potrebbe rafforzare il vostro rapporto e sarà l’occasione per pensare a nuovi piani: cercare una casa, un nuovo inizio professionale o la riflessione sui futuri bambini. Single: il momento è ottimo per avvicinarvi alla persona che vi piace. Professionalmente tutto sta andando bene per la maggior parte di voi: il contesto astrale vi consente di far valere le vostre abilità e può portare ad una promozione o ad un aumento dello stipendio. Per quanto riguarda la salute, attenzione alle tensioni che potrebbero insorgere: fate attività fisica per rilassarvi e per riposare il cervello.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.