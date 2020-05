Oroscopo del giorno 16 Maggio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una giornata molto interessante: il partner sa cosa fare per rendervi felici e finalmente riuscirete a sentirvi amati ed apprezzati. Single: si annuncia una giornata piena di belle sorprese. Potreste incontrare la vostra anima gemella. Professionalmente, vi sentirete molto più sicuri sul vostro futuro grazie ai riconoscimenti ricevuti ultimamente. Per quanto riguarda la salute, siete al top del benessere.

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la complicità condivisa con il partner vi spinge ad andare oltre i limiti e provare esperienze ricche di adrenalina. Single: se avete avuto un incontro di recente assicuratevi di rimanere in contatto ed il rapporto diventerà serio. Professionalmente, Giove vi offre la stabilità e la tenacia necessaria per raggiungere i vostri obiettivi e, con il suo sostegno, potrete trovare il modo di rendere più appagante la vostra posizione. Per quanto riguarda la salute siete in ottima forma: mettere tuttavia ordine alle vostre abitudini.

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale farà sparire tutte le vostre incertezze: riuscirete a parlare in maniera costruttiva col partner e questo farà progredire notevolmente il vostro rapporto. Single: probabilmente approfitterete dell’influenza astrale per sbloccare una situazione stagnante. A lavoro avrete sangue freddo, reagirete con tempestività ed i vostri collaboratori saranno piacevolmente sorpresi. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi portano molta energia benefica: sarete tentati a spingervi altre i limiti e ad avventuravi in attività piene di adrenalina.

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il Pianeta vi porta serenità: le tensioni vissute ultimamente scompariranno ed insieme al partner potrete ricominciare su nuove basi. Single: vorreste sapere di più su una persona appena conosciuta. Sta a voi fare il primo passo. A lavoro, la giornata dovrebbe svolgersi senza intoppi: siete motivati e molto determinati. Per quanto riguarda la salute, lo stress sembra diminuire e la maggior parte di voi dovrebbe sentirsi molto meglio.

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete molto intuitivi e promuoverete la comprensione reciproca. Mostrerete romanticismo e delicatezza e riuscirete ad influenzare il partner nel soddisfare tutti i vostri desideri. I single apprezzeranno questa bellissima configurazione astrale per sedurre con molta delicatezza. Professionalmente, se iniziate un progetto, è possibile che notiate rapidamente la vostra intraprendenza. Per quanto riguarda la salute, Venere probabilmente vi inciterà a canalizzare la vostra energia ed i vostri sforzi saranno controllati ed efficaci in tutte le aree.

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, se avete qualche problema, è un buon momento per discutere: siete meno pungenti del solito e più tranquilli. Rimanete misurati nelle vostre osservazioni. Single: potrebbe essere il momento di tirarvi indietro. Aggrapparsi ad una persona non interessata potrebbe crearvi grandi delusioni. A lavoro, potete posizionarvi in un’area specifica o in una situazione senza precedenti ed avrete successo in qualsiasi attività. Dal punto di vista della salute vi sentite abbastanza bene: non esagerate però con i vizi e cercate di prendervi più cura di voi.

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia i sentimenti sono profondi: avrete spiegazioni ai vostri dubbi ed il legame si rafforzerà. Single: se siete invitati ad una festa, non rifiutate perché tra gli invitati ci sarà una persona che attirerà la vostra attenzione. A lavoro la vostra versatilità è sempre apprezzata e continuate a distinguervi dalla maggior parte dei colleghi. Dal punto di vista della salute dovreste fare qualche attività che vi aiuterà ad eliminare le tensioni accumulate.

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vorreste migliorare il vostro rapporto. Non accelerate verso progetti troppo ambiziosi prima di parlarne con il partner. Single: cercate di esprimere chiaramente i vostri desideri ed i vostri sentimenti. A lavoro siete molto efficaci, tuttavia, non cercate di fare il lavoro degli altri solo per compiacerli: ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda la salute, il morale non è uno dei migliori e vi manca l’entusiasmo: lasciate passare questo disturbo, presto tornerà il buonumore.

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il Pianeta vi rende affascinanti e farete di tutto per trascorrere più tempo insieme al partner. Single: cercherete di attirare l’attenzione ed incantare coloro che vi circondano senza pensare troppo. Assicuratevi che le persone siano disponibili prima di fare le vostre proposte. A lavoro non tenete più conto delle teorie dei vostri collaboratori. L’aspetto planetario vi rende obiettivi ed efficienti. Dal punto di vista della salute siete al top: vitali, energici e senza alcun pensiero negativo, avete trovato un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una giornata speciale: passerete dei bei momenti accanto al partner e deciderete i piani per il vostro futuro. Single: potrebbe essere la giornata giusta per trovare la vostra metà. A lavoro siete molto coinvolti e tutti lo riconoscono. Se rimangono alcuni dubbi su un progetto importante per voi, è il giorno ideale per difenderlo con coloro che sono riluttanti. Dal punto di vista della salute è una giornata eccellente, vi sentite in forma ed anche il morale è alto.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la vostra sensualità sarà sottolineata dal transito di Marte e riuscirete a sedurre il partner che sarà all’altezza delle vostre aspettative. I single non avranno difficoltà a mettere in pratica tutto ciò che di solito consigliano agli altri: saranno romantici e molto intraprendenti. A lavoro la giornata sarà ideale per fissare appuntamenti fruttuosi o stabilire un contatto per un futuro incontro professionale. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà in sintonia con il proprio ambiente.

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete disposti a fare delle concessioni: ammetterete i vostri piccoli difetti permettendovi di accettare un po’ più facilmente quelli del partner. Single: sicuramente incontrerete una persona che vi farà una buona impressione. Professionalmente sarete molto dinamici ed efficienti: dovreste approfittare della situazione per avanzare nei vostri progetti più complessi. Per quanto riguarda la salute vi sentirete sereni e deciderete di godervi ogni momento della vita.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.