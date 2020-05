Riapre il Giardino di Ninfa, prime visite senza gruppi: Il 23 e 24 maggio ingressi individuali e liberi

LATINA – Il Giardino di Ninfa riapre le sue porte ai visitatori a partire dal weekend del 23 e 24 maggio e per tutti i fine settimana e i giorni festivi. E’ la fase 2 e naturalmente gli ingressi seguiranno alcune regole precise.

“Per garantire la sicurezza dei visitatori che però non dovranno rinunciare alla loro passeggiata per godere appieno della bellezza del luogo – spiegano dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus – la visita sarà diversa, individuale e libera, anziché in gruppo, così da poter agevolare il rispetto delle norme governative e regionali sul distanziamento sociale, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi igienico-sanitari (i visitatori dovranno presentarsi al giardino muniti di guanti e mascherine) che è obbligatorio per tutti.

Maggio: 23, 24, 30, 31

Giugno: 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Luglio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Settembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Ottobre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Novembre: 1

Prenotazioni: online sul sito www.giardinodininfa.eu, è possibile anche acquistare direttamente sul posto (salvo disponibilità).