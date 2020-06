Aprilia, lite in famiglia sedata con lo spray al peperoncino

APRILIA – Hanno dovuto usare lo spray urticante i carabinieri che hanno arrestato un 36enne per resistenza a pubblico ufficiale. I militari del nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia sono intervenuti nella notte in un appartamento in cui era stata segnalata una lite in famiglia tra l’uomo e la sua compagna. La situazione era critica e l’intervento dei militari non ha fatto desistere il 36enne che ha continuato a dare in escandescenza scagliandosi anche contro i carabinieri, che a quel punto hanno usato il temuto spray al peperoncino (a base di oleoresinum capsicum) in dotazione alle forze dell’ordine.