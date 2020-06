Latina, dissuasori a scomparsa in Zona pub, installati i primi cinque in Via Lago Ascianghi

LATINA – Sono cominciati a Latina i lavori per l’installazione dei dissuasori nella zona dei pub che diventerà così Ztl accessibile solo alle auto dei residenti, mentre i frequentatori dei pub e dei locali della zona dovranno parcheggiare all’esterno. La procedura di aggiudicazione della gara da 200 mila euro si era conclusa alla fine di novembre e l’avvio lavori era previsto con il nuovo anno, ma l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto. Ora l’avvio del cantiere mentre è a buon punto con i rappresentanti degli esercizi commerciali, con i residenti e i referenti del Forum dei Giovani, la proposta di regolamentazione degli accessi in cui i dissuasori saranno posizionati: in Via Neghelli, Via Lago Ascianghi e Via Cesare Battisti.

Stamattina sono terminati i lavori per i primi cinque dissuasori a scomparsa alla fine di Via Lago Ascianghi in prossimità dell’incrocio con Corso Matteotti.