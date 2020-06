Latina, contagi di nuovo a zero, scendono i positivi attivi

LATINA – Buone notizie dal fronte contagi. Se gli ultimi due registrati ieri riguardano due infermieri e preoccupano le autorità sanitarie, oggi non si registrano nuovi casi né nuovi decessi. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono tutti risultati negativi.

Il totale dei contagiati in provincia di Latina resta a 545 con indice di prevalenza a 9,47 (si tratta come è noto del numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti), 402 sono i guariti, 109 i positivi attivi, 78 dei quali vengono trattati a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.