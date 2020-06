Esami di maturità: a Latina in 4000 al via con la mascherina e il gel per le mani

LATINA – Sono oltre 4000 gli studenti della provincia di Latina che fra poche ore cominceranno l’esame di Maturità: senza scritti e con la mascherina. Un esame di stato che si è già assicurato un posto nella storia come quello svolto ai tempi del famigerato Covid-19.

I dispositivi di protezione individuale forniti dalla Protezione Civile sono arrivati proprio nelle scorse ore recapitati agli istituti scolastici della provincia, da Latina a Ponza, da Terracina a Formia attraverso il servizio postale e se tutto è stato fatto perbene a partire dalle 7,30 di mattina del 17 giugno (i prof entrano mezz’ora prima per prendere posto) saranno a disposizione dei candidati e delle commissioni chiamati a osservare le regole previste dal Protocollo di sicurezza per svolgere la prova in presenza a scuola.

Intanto, per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole ma soprattutto per comunicarle agli studenti, e combattere il virus delle bufale sempre in agguato, la Polizia Postale promuove “Maturità al sicuro” una campagna con cui diffondere le Linee Guida. Ancora troppi studenti – spiegano – non sanno per esempio che l’allievo ha la possibilità di abbassare la mascherina per svolgere il colloquio e di farsi accompagnare da qualcuno (uno soltanto) perché assista all’esame. Anche i guanti non serviranno, basterà igienizzarsi frequentemente le mani (con i gel messi a disposizione dall’istituto).

“Agli studenti (e ai commissari) – dicono dalla Polizia – non verrà misurata la febbre ma basterà produrre una dichiarazione che attesti l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19”. Gli studenti (e questa è la regola più conosciuta tra i ragazzi) potranno arrivare circa 15 minuti del proprio esame e che dovranno andare via immediatamente una volta finita la prova.

Non resta che attendere.