Vigilia di Maturità, a Latina arrivano le mascherine per studenti e prof

LATINA – Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 37 Istituti scolastici del territorio pontino i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di domani.

“Poste Italiane – si legge in una nota – prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.

Molti gli istituti superiori della provincia toccati dall’operazione di consgena: il Liceo Statale Alessandro Manzoni, gli Istituti Paritari “Steve Jobs”, il Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” , l’Istituto Tecnico “Vittorio Veneto Salvemini” di Latina, Istituto di Istruzione Superiore “Campus dei Licei – Massimiliano Ramadù” di Cisterna, il Liceo “Marco Tullio Cicerone Pollione” e l’Istituto “Mater Divinae Gratiae” di Formia, il Liceo Statale “Leonardo Da Vinci” e l’Istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini” di Terracina, l’Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Pisacane” di Ponza.

In Italia un totale di oltre 3.600 le scuole raggiunte per 53mila mascherine.