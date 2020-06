Nuovi ospedali per Latina e Golfo, pubblicato il decreto: opere da 385 milioni

LATINA – E’ stato pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio il decreto del commissario ad Acta relativo al piano di edilizia sanitaria della Regione Lazio. Ne dà notizia il consigliere regionale di Latina Enrico Forte spiegando che “oltre agli interventi di miglioramento previsti per l’attuale immobile del presidio Santa Maria Goretti di Latina, vengono confermate le realizzazioni di due ospedali. Come già anticipato, si tratta del nuovo ospedale di Latina e del nuovo ospedale del Golfo.

Per il primo, l’importo stimato in euro è di 300 milioni ( di cui 120 dal ministero della Salute come da legge di Bilancio 2020 e 180 già assegnati dal Cipe alla Regione Lazio); per l’Ospedale del Golfo il costo stimato è di 85 milioni di euro dalla Legge di bilancio 2017-Fondo Inail)”.