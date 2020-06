Oroscopo del giorno 02 Giugno 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un buon momento per affrontare gli argomenti che avete trascurato ultimamente: il partner avrà la vostra stessa lungimiranza. Single: preferite passare più tempo con gli amici piuttosto che inseguire l’amore. Per quanto riguarda la salute, le tensioni sembrano scomparire lasciandovi godere di buon morale. In famiglia, i rapporti sono cordiali e dinamici: la vostra presenza è apprezzata e questo vi rende felici.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. In coppia volete cambiare alcune abitudini ma dovreste prima mettervi d’accordo con il partner per evitare i malintesi. Single: non cercate di incontrare qualcuno a tutti i costi; concedetevi un po’ di tempo per pensare. Per quanto riguarda la salute, potreste sentirvi vulnerabili: avete bisogno di sfogare le vostre emozioni, magari attraverso attività rilassanti. In famiglia dovreste fare del vostro meglio per poter superare le turbolenze portate dalle Stelle: cercate di rimanere diplomatici nei vostri discorsi e tutto andrà bene.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni complessive saranno buone: passerete una giornata felice accanto al partner. Single: il periodo è favorevole agli incontri, tuttavia, dovreste cambiare le vostre abitudini e visitare posti nuovi. Per quanto riguarda la salute, se riuscirete a vedere solo il lato positivo delle cose, dovreste sentirvi abbastanza bene. In famiglia sarete al centro dell’attenzione e troverete i consigli che vi aiuteranno a pensare con ottimismo al vostro futuro.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in grado di rallegrare e vivacizzare il vostro rapporto: non esitate ad organizzare una serata romantica, il partner lo apprezzerà. I single agiranno con più tenerezza e romanticismo nei loro incontri. Per quanto riguarda la salute, vi state gradualmente riprendendo da alcuni episodi un pochino negativi. In famiglia, grazie al vostro umore migliorato, i rapporti saranno più affettuosi del solito.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste passare una giornata tranquilla insieme al partner: approfittate del clima astrale per approfondire i vostri piani per il futuro. Single: dovreste uscire di più per aumentare le possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda la salute, il consiglio del giorno è di cercare di fare più movimento anche se non ne siete abituati: ne trarrete ottimi benefici. In famiglia le tensioni delle ultime settimane stanno per diminuire, ma la situazione rimane piuttosto fragile: è essenziale mantenere la calma e fidarsi dei propri cari.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia potreste dover affrontare alcune tensioni: cercate di evitare gli argomenti troppo fastidiosi. Single: non vi piace l’atteggiamento del vostro prescelto ed avete l’impressione che stia giocando con i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la salute non dovreste affrontare grandi problemi: idratatevi e cercate di diminuire l’intensità delle cattive abitudini. In famiglia le relazioni saranno armoniose: guadagnerete fiducia e questo vi farà avere una visione molto più ottimista della vita.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, la maggior parte di voi vorrà trovare la serenità nei rapporti. In coppia, trascorrerete buona parte della giornata cercando di essere perdonati o provando a riaccendere la fiamma con il partner. Single: potreste essere tentati ad impegnarvi in una relazione e dovreste farlo perché l’aspetto astrale è molto favorevole. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete meglio dell’ultimo periodo: per rimanere in buone condizioni, non trascurate il sonno e cercate di evitare gli eccessi di ogni tipo. In famiglia sarete motivati a parlare dei progetti in corso e farete di tutto per vederli proseguire concretamente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in trigono con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, oggi esprimerete i vostri sentimenti attraverso piccole provocazioni: sarà un modo per far arrivare i vostri messaggi senza dover affrontare chiaramente le cose. Per i single c’è qualcosa di nuovo nell’aria e Mercurio favorisce i nuovi incontri. Per quanto riguarda la salute, avete trovato un buon equilibrio tra il corpo e la mente che sono in perfetta armonia. In famiglia i rapporti saranno cordiali: i vostri cari si fidano di voi e gli argomenti più seri saranno sostenuti in calma e tranquillità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quinconce con Marte nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarà necessario essere più comprensivi se non volete scatenare dei conflitti che potrebbero portarvi in situazioni irreparabili. Single: idealizzate un po’ troppo l’amore. Se volete trovare la vostra anima gemella dovreste cercare di essere un po più aperti. Per quanto riguarda la salute, state trascurando il vostro corpo e gli effetti negativi cominciano a sentirsi: avete bisogno di riposo. In famiglia potreste affrontare un conflitto significativo: cercate di rimanere calmi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quinconce con Marte nel vostro segno. In coppia, coloro che hanno importanti decisioni da prendere, non sapranno più da che parte andare. Quello che sembrava ovvio ieri, non lo è affatto oggi: non fatevi prendere dal panico e cercate di ragionare con calma. Anche i single saranno sopraffatti dal dubbio e non dovrebbero insistere con le domande. Per quanto riguarda la salute siete molto tesi e dovreste cercare di concedervi un giorno libero per liberare la mente. Anche in famiglia tutto sembra andare storto: cercate di rimanere ad una certa distanza di sicurezza per non avviare situazioni conflittuali.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. In coppia, grazie alla vostra sensualità riuscirete a risvegliare la passione del partner. Per i single tutto è possibile oggi: rapporti effimeri, nuovi incontri o amore a prima vista. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi garantisce forza e vitalità, tuttavia non tirate troppo la corda per non finire la giornata stanchi. In famiglia, alcuni di voi saranno troppo entusiasti e cercheranno di trascinare i loro cari in alcuni progetti non del tutto fattibili.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quinconce con Marte nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, la giornata non promette niente di veramente buono. In coppia dovreste provare a mettere un po’ più di calore almeno nelle parole. Single: non è un buon momento per decidere di incontrare nuove persone. Per quanto riguarda la salute, la vostra emotività è al limite e vi rende psicologicamente fragili. In famiglia dovreste avvertire gli altri che non siete in vena, anche per evitare di aggravare certi conflitti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.