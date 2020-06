Oroscopo del giorno 05 Giugno 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un ottimo momento per esprimere tutte le vostre emozioni e tutti i vostri sentimenti. Troverete le parole che riscalderanno di più il cuore della vostra metà. I single non dovrebbero esitare un momento se ricevessero inviti: ottime possibilità in arrivo. Professionalmente la configurazione planetaria influirà sulla vostra mente. Alcuni di voi prenderanno decisioni importanti, altri potrebbero sentirsi un po’ ansiosi a causa di un progetto in divenire. Per quanto riguarda la salute, cercate di muovervi di più: prendere un po’ d’aria vi farà un gran bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia è molto probabile passare una fase positiva grazie a questo sestile che stimolerà la vostra fantasia diminuendo considerevolmente la routine. Single: il vostro lato umoristico vi aiuterà ad incantare le persone intorno a voi. A lavoro sarete creativi e fantasiosi: per avanzare nei vostri obiettivi attuali non esiterete a pensare fuori dagli schemi e fare degli sforzi in più. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza bene e questa configurazione astrale è ideale se volete iniziare terapie alternative per gestire al meglio le vostre ansie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata romantica: sentimenti condivisi e momenti di intimità illumineranno il vostro camino. Single: se avete conosciuto una persona non dovreste cercare di cambiare il vostro stile solo per compiacerla. A lavoro avrete una visione realistica della vostra situazione e sarete in grado di identificare eventuali insidie, trovando anche le soluzioni migliori per evitarle. Per quanto riguarda la salute vi sentirete bene ma non avrete abbastanza energia per entrare in attività che richiedono uno sforzo intenso.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, si annuncia un giorno particolarmente favorevole. Esprimete sinceramente tutti i vostri sentimenti e desideri: sarete ascoltati e vivrete dei momenti di complicità e sensualità. A lavoro l’aspetto astrale promuove le trasformazioni: la routine diventa un ricordo e dovreste adattarvi a nuove situazioni. Per quanto riguarda la salute, potenti energie rigenerative promuovono la guarigione e migliorano il vostro stato d’animo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, potreste sorprendere piacevolmente il partner con un atteggiamento molto diverso dal solito: avete deciso di dimostrare il vostro affetto nei modi più particolari. Single: questo aspetto promette bene sopratutto se doveste andare a una cerimonia o fare una gita. A lavoro i vostri collaboratori apprezzano ciò che siete: provate ad avere più fiducia nelle vostre qualità e vedrete che nulla è irraggiungibile. La salute non dovrebbe rappresentare un problema per nessuno di voi: alcuni decideranno di dedicarsi allo sport per tornare ad una forma fisica migliore e gli altri si godranno la giornata immergendosi in attività rilassanti.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni saranno appaganti nel complesso, ed alcuni di voi avranno il desiderio di concretizzare dei progetti molto interessanti. Single: il vostro fascino è accattivante e per i più fortunati un incontro potrebbe diventare una storia molto seria. A lavoro, il vostro stato d’animo sarà piuttosto combattivo: userete tutta l’audacia per raggiungere gli obiettivi distinguendovi. Per quanto riguarda la salute siete dinamici e pieni di entusiasmo. La configurazione astrale vi porta nuove energie e la stanchezza accumulata sembra svanire.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia i vostri dubbi infondati non vi permettono di godervi i momenti speciali che il partner ha organizzato per voi: non lasciate che la vostra natura sensibile ed inquieta prenda il sopravvento. I single sono contenti della loro situazione, ma presto si renderanno conto che vogliono di più e voleranno verso una fase di concretizzazione. Professionalmente, non rinchiudetevi in voi stessi e cercate di enfatizzare per mantenere vivi certi rapporti. Per quanto riguarda la salute, i vecchi disturbi fisici stanno riaffiorando e dovreste affrontare questi problemi prima che diventino più gravi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà necessario pensare seriamente ad un problema che pesa entrambi al momento e sarebbe opportuno cercare di fare un compromesso per la buona continuità del rapporto. Single: se siete in attesa di notizie, non sarebbe male se decideste di fare voi il passo. Professionalmente, le cose vanno a rilento in questo momento e se vi aspettate a risultati in fretta, potrebbe esserci una grande differenza tra ciò che volete e ciò che ricevete. Per quanto riguarda la salute non dovreste affrontare difficoltà: siete in buone condizioni sia morali che fisiche.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, avete ricevuto un piccolo impulso e per una volta non siete sulla difensiva: sarete in grado di vincere le inibizioni ed avrete solo da guadagnare. Single: sarete guidati dal’ottimismo ed apprezzerete il presente. Professionalmente avete una visone molto chiara sulle cose da fare e siete motivati a portare a termine le vostre attività. Per quanto riguarda la salute siete in una forma fisica eccellente e godete di un morale molto alto: divertitevi a fare quello che amate.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia deciderete di avviare alcuni progetti a lungo termine ed il partner ne sarà felice. Anche i single decideranno di esprimersi in modo chiaro e riveleranno la loro vera natura romantica. Professionalmente, Urano favorisce tutti coloro che operano in campo artistico: la creatività è al top ed è un buon momento per mettere in pratica alcune idee. Per quanto riguarda la salute tutto va per il meglio: siete energici, pieni di entusiasmo e riuscirete a guardare solo il lato positivo delle cose.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia l’atmosfera generale è piacevole: sarete in grado di trovare delle soluzioni ai vostri piccoli problemi così da poter guardare verso il futuro con ottimismo. Single: la comunicazione sarà il vostro alleato e vi aiuterà a rendere fruttuosi i vostri incontri. Professionalmente, non avete abbastanza fiducia in voi stessi e dovreste seguire alla lettera le istruzioni dei superiori per finire al meglio le attività quotidiane. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore e cercherete soluzioni naturali per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, fate attenzione alle piccole differenze che sembrano banali, ma potrebbero crescere a dismisura: sarebbe un peccato lasciare che i dettagli assumano troppa importanza. Single: il periodo non è molto favorevole alle riunioni sopratutto perché non siete dell’umore giusto. Sotto l’influenza lunare, la carriera e gli obiettivi professionali occuperanno molto spazio nei vostri pensieri, tuttavia, non vagate troppo e rimanete concentrati sui compiti in corso. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale sottolinea un disaccordo interiore tra i vostri desideri e le vostre esigenze. È solo un momento passeggero che non dovrebbe infastidirvi troppo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.