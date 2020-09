Shares

LATINA – Ieri pomeriggio la Squadra Volante della Polizia ha arrestato un 45enne, che era stato scarcerato il giorno prima per rapina e lesioni dal carcere, per essere sottoposto agli arresti domiciliari. Invece l’uomo è stato fermato verso le 15,30 dai poliziotti di una Volante, che lo hanno riconosciuto alla guida della sua utilitaria, nel quartiere Nicolosi. L’uomo è quindi stato arrestato per evasione in attesa del’udienza di convalida fissata per domani.