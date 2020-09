Referendum e Amministrative e Fondi e Terracina: poche ore al voto

Shares

LATINA – Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum costituzionale confermativo in materia di riduzione dei parlamentari, e per le Amministrative nei comuni di Fondi e Terracina. In entrambi i comuni si sfidano 6 candidati a primo cittadino, 16 liste concorreranno a Fondi e 11 a Terracina.

Le urne apriranno alle 7 e si voterà domenica fino alle 23 poi lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizierà subito lo spoglio per il referendum mentre lo scrutinio per le amministrative inizierà la mattina di martedì.

TERRACINA – I candidati a sindaco sono Armando Cittarelli (Pd); Valentino Giuliani (Forza Italia, Lega e Valentino Giuliani sindaco); Gianfranco Sciscione (Sciscione Sindaco); Gabriele Subiaco (Europa verde Terracina); Roberta Tintari (Fratelli D’Italia, Cambiamo con Toti, Insieme per Roberta Tintari Sindaco, Uniti e Liberi); Piero Vanni (Movimento 5 Stelle). Esclusa la candidatura di Andrea Bennato.

FONDI – Sei i candidati sindaco anche a Fondi. Sono: Francesco Ciccone (Lista Fondi Vera), Raniero De Filippis (Camminare Insieme, Partito Democratico); Giuseppe Manzo (Movimento 5 Stelle); Beniamino Maschietto (Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Io Sì, Litorale e Sviluppo Fondano, Noi per Fondi); Giulio Mastrobattista (Fratelli d’Italia, Lista Giulio Mastrobattista Sindaco, Patto per Fondi); Luigi Parisella (Fondi Terra Nostra, La Mia Fondi, Riscossa Fondana).