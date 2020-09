Giorgia Meloni a Terracina mercoledì sera allo stadio della Vittoria

Shares

TERRACINA – È confermato per domani sera, mercoledì, alle ore 20.00 l’intervento di Giorgia Meloni a Terracina, all’interno dello Stadio della Vittoria, in via Cesare Battisti a Borgo Hermada. Si tratta dell’unico intervento pubblico di Giorgia Meloni nel Lazio e uno dei pochi a livello nazionale insieme alle tappe nelle regioni al voto. Il presidente nazionale di Fratelli d’Italia sarà presente nel territorio pontino a sostegno del primo candidato sindaco donna della storia della città di Terracina roberta Tintari. Non è invece prevista la presenza di Giorgia Meloni a Fondi. “Ringrazio Giorgia Meloni per la sua disponibilità nel confermare l’appuntamento di Terracina, che non era scontato, visti gli impegni stringenti per la campagna elettorale per le Regionali, dove si gioca una partita importantissima per le conseguenze che queste potranno avere sul piano nazionale – dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina Nicola Calandrini -. E ringrazio anche Giulio Mastrobattista che ha avuto la lungimiranza di chiedere alla nostra leader di rinunciare all’appuntamento di Fondi, a seguito delle polemiche dei giorni scorsi. Auspico che adesso tutti tornino a parlare di programmi, mettendo da parte ogni tentativo di uso distorto dei fatti”. “Comprendo il dolore della scelta compiuta da Giulio di rinunciare alla presenza di Giorgia Meloni, per evitare a lei e a Fratelli d’Italia di vedere rinfocolate le ignobili strumentalizzazioni che hanno fatto del profilo Twitter del candidato di una delle liste civiche, ritratto in pose assurde, un caso nazionale – afferma l’europarlamentare Nicola Procaccini -. So che Giorgia ha molto appezzato la scelta dell’avvocato Mastrobattista e, a maggior ragione, credo sarà ancora più bello quando verrà a Fondi per celebrare la vittoria di Giulio o a supporto nell’eventuale ballottaggio”.

“Giulio Mastrobattista ha compiuto una scelta di responsabilità che ci conferma l’eccellente qualità del nostro candidato sindaco, in risposta a quanti in questi giorni stanno attaccando lui e Fratelli d’Italia – conclude il vice portavoce regionale Enrico Tiero -. Siamo certi che la visita di Giorgia Meloni a Fondi è solo rimandata a quando insieme festeggeremo il successo di Fratelli d’Italia a Fondi e Terracina”.

L’incontro di Terracina avviene nel pieno rispetto della normativa Covid e al riguardo è previsto l’ingresso del pubblico allo stadio a partire dalle ore 19.30.