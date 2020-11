Ciclovie del mare, anche Sabaudia sigla l’accordo con il Parco del Circeo

Shares

SABAUDIA – Si arricchisce il programma delle Ciclovie del Mare e dopo quello con San Felice Circeo, arriva l’accordo di collaborazione tra il Comune di Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo per la realizzazione di un percorso lungo due tratti: uno che partirà dal Centro Visitatori del Parco e finirà sul lungomare, passando per il Ponte Giovanni XXIII; l’altro che interesserà il completamento del tratto che dal Ponte arriva alla strada Sant’Andrea e prevedrà la realizzazione del tratto della via Pedemontana lato Sabaudia, quindi andrà da Torre Paola fino a Mezzomonte. In base all’accordo di collaborazione, il Comune di Sabaudia, in qualità di soggetto attuatore, realizzerà l’intera opera sia con risorse proprie per 754.753,67 (relative al tratto A) e attraverso il trasferimento di risorse dall’Ente Parco per 743.246,33 (relative al tratto B).

“Siamo di fronte ad un momento storico per la Città e per l’intero comprensorio provinciale – commenta soddisfatta la sindaca Gervasi – Questo accordo di collaborazione tra i due Enti sancisce l’inizio ufficiale di un percorso mirato all’affermazione di una mobilità alternativa e sostenibile a tutela dell’intero territorio, che permetterà al contempo di sviluppare una cultura dedita alla sostenibilità ambientale e a nuove opportunità di fruizione dei luoghi della città di Sabaudia, creando percorsi urbano-naturalistici all’interno di un circuito di collegamento tra i centri strategici del Parco e del Comune, ma ponendo anche le basi per una ciclovia più ampia che colleghi Latina a San Felice Circeo passando per Sabaudia. L’intesa con il Parco – conclude il Sindaco – è l’ennesima riprova di quanto sia essenziale la collaborazione tra Enti e prima ancora la progettualità condivisa e mirata”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ente Parco Antonio Ricciardi e da direttore Paolo Cassola: “Vogliamo esprimere una grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto grazie ad una perfetta sintonia tra l’Ente Parco e il Comune di Sabaudia. Piste ciclabili dentro il progetto di Mobilità sostenibile rappresenta per noi un obiettivo strategico per le politiche dell’Ente. Dallo sblocco dei fondi d’investimento, avvenuto con l’approvazione dell’ultima variazione di bilancio firmata dal Ministero dell’Ambiente solo il 24/09/2020, abbiamo prodotto uno sforzo incredibile per arrivare a questo importante risultato in poco tempo, attivando procedure amministrative e tecniche non sempre semplici”.

La firma è avvenuta nel pomeriggio di ieri tra la sindaca Gervasi e il direttore Cassola.