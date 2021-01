Zingaretti a Papa Francesco: “Impegno perché il vaccino sia accessibile a tutti”

Questa mattina Il Santo Padre ha ricevuto in udienza privata, presso la biblioteca del palazzo apostolico, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il Presidente Zingaretti – si legge in una nota dell’Ente – ha voluto portare un dono speciale della Regione al Papa. Si tratta di pasti e pacchi alimentari che saranno successivamente distribuiti dal Centro Astalli di Roma, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, che da anni gestisce servizi e si occupa dei diritti di chi giunge in Italia perché in fuga da guerre e violenze.

“Voglio ringraziare il Santo Padre per l’udienza di questa mattina – ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – in un momento così difficile per il nostro Paese e per il mondo intero le sue parole offrono ogni volta occasione di riflessione, di comprensione e di conforto. Nel corso del nostro incontro ho raccolto il monito del Santo Padre nei confronti della politica affinché le persone e soprattutto gli ultimi non vengano lasciati soli in questa lunga notte della pandemia. Ho ribadito il nostro impegno per consentire a tutti di accedere al vaccino, perché sia e resti un bene comune, rappresentando una speranza concreta per uscire dalla pandemia. Abbiamo anche affrontato temi come la povertà, sempre più diffusa a causa della crisi economica che ci affligge da mesi, ma anche la solidarietà e la voglia, che unisce tutti, di ripartire e di tornare a una vita normale fatta di affetto, vicinanza e nuove prospettive”.