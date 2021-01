Fondi e Monte San Biagio si alleano e arrivano le telecamere intelligenti

FONDI – Fondi e Monte San Biagio si alleano e grazie a un’associazione temporanea di scopo, hanno ottenuto un finanziamento regionale da 40mila euro per installare nuove telecamere intelligenti agli accessi delle due città e nel piazzale della stazione ferroviaria di Monte San Biagio.

La principale novità risiede nel fatto che inserendo nel sistema una targa o le caratteristiche di un veicolo ricercato dalle forze dell’ordine, gli occhi elettronici saranno in grado di intercettarne l’eventuale passaggio e di diramare un segnale d’allerta alle forze dell’ordine.

“Si tratta di un upgrade particolarmente utile per il locale comando di Polizia Municipale che già utilizza tale sistema in forma mobile – spiegano dal Comune – La presenza delle telecamere smart agli accessi della città di Fondi consentirà, infatti, di monitorare il flusso veicolare h24”.

«Dalla collaborazione tra comuni possono nascere importanti occasioni – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – un principio universale doppiamente valido in un comprensorio come il nostro in cui le città condividono servizi e criticità. Un sistema in grado di incrementare, anche sensibilmente, la sicurezza urbana è una buona notizia per tutta la Piana».

«Installeremo queste telecamere nel piazzale dello scalo ferroviario – aggiunge il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale – un luogo di interscambio importante che, grazie a questa nuova tecnologia, riusciremo a monitorare più attentamente a beneficio della sicurezza dell’intero territorio».