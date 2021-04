La Benacquista Latina Basket perde al PalaFerraris

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una partita dall’alto coefficiente di difficoltà sul campo della Novipiù Casale Monferrato, con l’aggravante dell’assenza di un giocatore importante come Aka Fall.

Il risultato finale al PalaFerraris è 70-69 e decreta il successo dei padroni di casa che raggiungono i pontini a quota 6 punti in classifica nel Girone Blu della fase a orologio. Un match equilibrato per tutti i 40 minuti, e in determinati frangenti carico di tensione, il cui esito è rimasto in bilico fino all’ultimo secondo. Per i nerazzurri si è trattato di un banco di prova molto difficile, considerato il grande valore dell’avversario, ma anche l’importante assenza nelle rotazioni della Benacquista di un giocatore esperto e determinante come Fall.

Le parole di Coach Gramenzi al termine della sfida: «È stata una partita equilibrata, chiaramente quando si perde di un punto c’è tanta amarezza e tante piccole cose sulle quali recriminare, ma ora dobbiamo essere bravi a resettare. Queste sono partite che lasciano il segno, ma si va avanti, perché in settimana dovremo affrontare un’altra gara determinante e dovremo essere pronti».