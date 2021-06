Latina Calcio alla finale dei play off. Pareggio in casa contro la Nocerina

LATINA – Dopo i tempi supplementari termina 1-1 la partita al Francioni tra Latina Calcio e Nocerina. La semifinale playoff del Girone G dunque dà accesso ai nerazzurri alla finale, dove troverà il Savoia vittorioso in casa contro la Vis Artena. Al 28′ il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Latina per un fallo ingenuo di Katseris su Pompei. Dal dischetto va Corsetti che fallisce il tiro dagli undici metri. Per sbloccare il risultato ci vogliono i tempi supplementari dove il Latina ottiene un altro calcio di rigore, per un fallo di mano da parte di Donida: sul dischetto questa volta si presenta Di Renzo, che va a segno. La Nocerina trova con Rizzo il gol che riaccende le sue speranze. Nell’ultimo minuti i nerazzurri difendono strenuamente il pari che permette il passaggio del turno.