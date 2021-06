Latina, secondo evento dei Giovani a sostegno di Coletta

LATINA – ‘Una generazione in campo’ per Coletta. Organizza un secondo evento politico il coordinamento lanciato da alcune delle principali forze politiche giovanili progressiste che sostengono la seconda candidatura di Damiano Coletta a Sindaco in vista delle prossime amministrative. Qualche settimana fa il primo evento in presenza, davanti a circa 100 persone, e sabato 19 giugno alle 20:30, si replica, sempre presso il Parco Evergreen e sempre alla presenza dello stesso Primo Cittadino.

«Stavolta intendiamo dare nuovo entusiasmo» spiegano gli organizzatori, «coinvolgendo tutte le forze politiche della coalizione. Per la fase finale dell’appuntamento elettorale è necessario un cambio di passo, abbandonando tatticismi, perché le elezioni di Ottobre rappresentano uno spartiacque nella storia di questa città».

Il giorno non è casuale: sabato saranno infatti 5 anni dai quei famosi 46.000 voti al ballottaggio che sancirono la storica elezione di Coletta a Sindaco della Città. Una ‘liberazione’ della nostra città, dal vecchio sistema che l’aveva governata.

E così Respiro, Latina Young, Giovani Democratici, NOI – Latina Coraggiosa e il Movimento Giovanile della Sinistra hanno scelto di darsi appuntamento all’Evergreen dalle 20:30, in quella che pensiamo possa essere la prima grande festa della coalizione.

Sono state invitate tutte le forze della coalizione, anche il PD, LBC, Pop, Rifondazione, PRI, Sardine.