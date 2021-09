LATINA – Spettacolo a Fogliano dove uno stormo di cigni, vola sul Lago considerato zona umida di importanza internazionale. Circa 20 esemplari sono infatti arrivati alle porte di Latina per svernare e per un po’ faranno base in questa porzione del Parco Nazionale del Circeo sotto lo sguardo attento dei carabinieri forestali del Reparto Biodiversità.