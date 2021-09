Turismo, il percorso ciclabile Roma-Circeo “Anna Magnani” per battezzare il patto tra 12 Comuni e 70 operatori del settore

LATINA – Un patto tra 12 comuni e 70 associazioni di promozione turistica e tour operator per fare rete, rilanciare il territorio e lo sviluppo sostenibile del grande comprensorio pontino e della vicina provincia romana: mare, monti, campagna e percorsi della bonifica. Si chiama Dmo Latium Experience la costituenda Destination Marketing Organization che ha messo insieme Latina capofila, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Aprilia, Priverno, Maenza, Prossedi, Ventotene, Pomezia, Guidonia e Colleferro, presentata ieri sul lungomare di Latina al chiosco Appeal presenti i rappresentanti del comune capoluogo, il sindaco Damiano Coletta, l’assessore all’Ambiente Dario Bellini e la collega alle Attività produttive, Simona Lepori che hanno spianato le strade al progetto.

Un’occasione anche per mostrare un progetto già realizzato: il nuovo ciclo-percorso Roma-Circeo “Anna Magnani”, per ora percorribile dalla stazione di Padiglione a Nettuno al Circeo (dove la grande attrice romana aveva una villa sul Promontorio allora selvaggio) e con un prolungamento che tocca la stazione di Priverno-Fossanova dalla quale riprendere il treno e rientrare nella città di partenza. Un itinerario disegnato, sperimentato e ora promosso dai ciclisti della Green Mobility Tevere di Roma, Andrea Nataloni con il fotografo Andrea Romagnoli e l’attivissimo Sven Otto Scheen. Un percorso che collega mare e collina, corsi d’acqua, canali di bonifica, i laghi costieri, le città di fondazione e il Parco Nazionale del Circeo.

Grande entusiasmo per gli operatori presenti, invitati all’evento da Paola Cosimi, destination manager di Latina della CSC Operator Tours.

“Il percorso si può già fare e noi lo abbiamo percorso, anche se ci sono da risolvere alcuni problemi di accesso alle Riserve Naturali romane dove sono sorti alcuni cancelli. Si parte per ora da Nettuno e il tratto bellissimo di campagna che si attraversa va bonificato dai rifiuti. In questo senso il percorso ciclabile può essere anche uno stimolo per manutenere le aree che percorriamo. I 23 km che ricadono nel Comune di Latina sono in gran parte car free e immersi nella natura. Io – ha spiegato uno degli ideatori, Sven Otto Scheen, norvegese, in Italia dal 1984, che si occupa di cicloturismo per i suoi connazionali in vacanza in Italia – ho percorso ieri il tratto da Nettuno a Sabaudia, 50 chilometri con sosta-pranzo al Lido di Latina, la giornata perfetta per il cicloturista. Da Sabaudia bisogna tornare in pullman e bisognerà accordarsi per poter caricare le bicilette a bordo senza problemi. per questo serve fare rete con le amministrazioni”.

Abbiamo parlato del percorso Anna Magnani con lui su Radio Immagine .

Venerdì il Comune di Latina inaugurerà anche il percorso lungo la Via Francigena. Un’altra bella occasione di turismo lento e sostenibile.