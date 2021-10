Due percorsi per la Maratonina dell’Aeronautica Militare. Si parte da Foce Verde

LATINA – La 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave ha ospitato la presentazione ufficiale della Maratonina Aeronautica Militare. Il comandante, generale Sandro Sanasi, ed il tenente colonnello Massimo Sasso hanno fatto gli onori di casa davanti ad alcuni rappresentanti delle Forze Armate e hanno accolto il Prefetto Maurizio Falco ed il Questore Michele Spina.

DUE PERCORSI – La gara partirà domenica 10 ottobre con start alle 9,30 dallo stabilimento balneare dell’Aeronautica, a Foce Verde, organizzata con il supporto logistico dell’Uisp di Latina, si svolgerà su due distanze, di 23 e 11 chilometri: il primo percorso attraverserà l’intero lungomare per arrivare al borgo di Fogliano e tornare verso via del Lido passando per la Litoranea; il secondo comporterà un passaggio verso Capoportiere per poi dirigersi su via del Lido e direttamente nel centro di Latina. In entrambi i casi il traguardo sarà in Piazza del Popolo.

LE FINALITA’ BENEFICHE – I percorsi saranno presidiati da oltre 150 persone tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e altri volontari. Sua Eccellenza dottor Maurizio Falco ha ringraziato i presenti ricordando che appuntamenti come quello di domenica consentono di scoprire ulteriormente le bellezze del territorio. Nel suo intervento il generale Sanasi ha evidenziato le finalità benefiche dell’evento: il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto agli ospedali pediatrici Giannina Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambin Gesù di Roma. Un’iniziativa che si inquadra anche nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Patrona degli aviatori, la Madonna di Loreto. E’

poi intervenuto il presidente provinciale Uisp, Andrea Giansanti, che ha sottolineato quanto la Maratonina incarni i valori perseguiti dall’Unione Italiana Sport per Tutti: legame con il territorio, rispetto per l’ambiente e solidarietà: “Per noi è un onore essere coinvolti in questa manifestazione, siamo orgogliosi di poter rinsaldare ulteriormente attraverso lo sport questo legame con la Brigata di Borgo Piave,

prezioso punto di riferimento per la città”. La presentazione è culminata con la consegna della maglia della Maratonina al Prefetto, al Questore e agli altri illustri ospiti. Al generale Sanasi, infine, è stato consegnato l’ambito pettorale numero uno.

Per le iscrizioni: uisplatina.it o scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o contattare il numero whatsapp 328.1193101.

Oltre alle consuete certificazioni medico sportive sarà richiesto anche il Green pass.