Covid e caos scuole, Proietti: “Si raduni la Consulta della scuola”

LATINA – “Si raduni al più presto la Consulta Cittadina della Scuola e si estenda la partecipazione anche alle rappresentanze delle scuole secondarie di secondo grado. Bisogna al più presto adottare, di concerto, un percorso condiviso che accolga le istanze dì tutti i soggetti della scuola e che possa proporre una via differente. Una via che garantisca una vita sicura ai ragazzi. In protezione dal virus, certo, ma che non intacchi ulteriormente la loro socialità”. Lo dice in una nota il Consigliere di LBC Gianmarco Proietti nei giorni in cui si assiste al caos delle quarantene, visti i 2500 contagi solo nelle scuole registrati nell’ultima settimana.

L’ex Assessore di Latina – tra le altre alla Pubblica Istruzione – ha cercato di fare chiarezza sul tema delle scuole, in qualità di Consigliere ed in qualità di docente che sta vivendo in prima persona le vicissitudini che gli operatori scolastici stanno vivendo in queste ore: “Dobbiamo insieme ritrovare un’alleanza del mondo adulto per studiare e proporre una via percorribile per i giovani, la cui vita relazionale è sempre più sacrificata”. Un problema legato sì alla pandemia, ma non solo. In tal senso, Proietti prosegue: “Le cause di questi problemi non sono legate solo alle DAD, ma sono da rintracciarsi in una serie di motivi gestionali, che fino ad ora non ha fatto altro che alimentare un muro contro muro tra dirigenti ed istituzioni. Ora più che mai, invece, il rapporto tra le parti dovrebbe essere cooperativo ed orientato al bene comune. Al bene dei ragazzi, dai quali abbiamo preteso un cambiamento ontologico del loro essere giovani, sicuramente per salvarli dal contagio, chiaro, ma sacrificando la relazione, che rappresenta la centralità del nostro essere umani”.

“La situazione è complicata per tutti. I dirigenti Scolastici vengono sovraccaricati di responsabilità amministrative e sono chiamati a rispondere alle note dei vari Ministeri. Questo, purtroppo, può far perdere di vista la realtà e quindi le esigenze dei bambini e bambine, delle ragazze e dei ragazzi. Lo stesso vale per gli operatori della ASL che, determinati e attenti a prevenire il contagio, prendono scelte dolorose e sofferte che risentono sulla vita degli studenti e delle studentesse. Senza dimenticare, poi, i genitori. Chi non è più in smartworking spesso è costretto a ridursi lo stipendio o, peggio, a perdere il lavoro per restare a casa con i figli in DAD. In questo quadro tutti stanno patendo. Ora solo insieme possiamo ricostruire.