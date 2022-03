Arrestati a Minturno ladri di rame

Avevano appena completato un’incursione in un cantiere, dal quale avevano sradicato delle grondaie in rame servendosi di alcune funi. Quattro ragazzi di Minturno sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri di Formia, la notte scorsa, dopo una segnalazione al 112 da parte di un residente. Vistisi scoperti, i 4 hanno cercato di sottrarsi al controllo procurando anche delle ferite ai militari ma sono stati bloccati e arrestati, per furto aggravato in concorso e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per tre di loro sono stati poi disposti i domiciliari; per un altro, ancora minorenne, è scattata la segnalazione alla Procura dei minori.