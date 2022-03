Oroscopo del giorno 31 Marzo 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia vi pesa la routine: per trascorrere una buona giornata cercate di usare la vostra immaginazione. Single: dovreste cercare di essere più realisti se volete avvicinarvi ad una persona in particolare. Professionalmente sarete in grado di prendere le decisioni che avete omesso ultimamente: avete riflettuto a lungo ed ora avete le risposte. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare di fare più movimento per rafforzare i muscoli.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il clima dovrebbe calmarsi, sopratutto per coloro che stanno vivendo un periodo difficile. I single capiranno che il partner ideale non esiste ed abbasseranno l’asticella. Professionalmente, sarete inondati da nuove idee per ottimizzare il lavoro di tutti: sarete efficienti e dovreste ottenere qualche soddisfazione ben meritata. Per quanto riguarda la salute, è necessario accordare più tempo alle attività rilassanti ed al riposo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia siete molto affascinanti ed il partner sarà felice di starvi accanto. I single che decideranno di uscire saranno ben ricompensati: riceveranno molte attenzioni. Il vostro buon umore si vedrà anche a lavoro: l’atmosfera è piacevole e, inoltre, avrete un’idea vincente per un progetto che vi ha rallentato di recente. Dal punto di vista della salute, ci sono coloro che sono in buona forma, altri un po’ meno. Se fate parte di quest’ultimo gruppo, non preoccupatevi: alla fine della giornata vi sentirete molto meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single è arrivato il tempo di reagire: o scegliete di fare qualche compromesso per la salute del vostro rapporto, o ammettete che la situazione attuale non è di vostro piacimento, procedendo su una strada diversa. A lavoro avete bisogno di trovare nuove motivazioni per non cadere in una routine troppo noiosa. Per quanto riguarda la salute, sotto l’influenza di Urano, non è escluso qualche guaio muscolare: rallentate un po’ il ritmo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la maggior parte di voi sentirà il bisogno di un po’ più di intimità con il partner: sta a voi trovare il tempo e Urano animerà l’atmosfera. Single: alcuni di voi vorrebbero andare un po’ oltre e sarebbe anche il momento giusto per farlo. A lavoro siete molto ragionevoli nell’esprimere le vostre idee, ma dovreste prestare un po’ di attenzione anche ai suggerimenti dei collaboratori. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore e non avrete nessun tipo di problema fisico.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. In coppia sarete un po’ irritabili e questo non faciliterà il dialogo con il partner: i rapporti sentimentali possono essere sani solo dal momento in cui sono equi e basati sullo scambio e sulla condivisione. Single: la mancanza di fiducia in voi stessi non sarà d’aiuto sul piano sentimentale. A lavoro sarete esitanti e non riuscirete a portare a termine definitivamente nessuna delle vostre attività, ma non preoccupatevi, domani sarà un giorno migliore. Per quanto riguarda la salute siete molto stanchi ed avete bisogno di riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in trigono con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi sentite bene accanto al partner ed insieme dovreste passare dei bei momenti. Single: vi rifiutate di cedere al ricatto emotivo che qualcuno cerca di infliggervi. Professionalmente si annuncia un periodo di rinnovamento: vi imbarcate con entusiasmo in nuovi progetti. Per quanto riguarda la salute, sarete molto sereni e di buon umore: potreste persino decidere di accordare più tempo ai vostri sport preferiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia vi sentite insicuri dei vostri sentimenti: pensate bene prima di prendere una decisione affrettata. I single non si decidono se desiderare una relazione seria o no: meglio riflettere bene. A lavoro dovreste cercare di prendere di più in considerazione l’opinione dei vostri colleghi e cercate di essere più flessibili nei rapporti con gli altri. Dal punto di vista della salute non dovreste avere problemi, ma con il vostro atteggiamento potreste innescare situazioni sgradevoli e l’unico a soffrire sarà il vostro stato d’animo.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia dovreste affrontare qualche discussione non troppo piacevole: cercate di mantenere la calma e tutto andrà bene. Single: la maggior parte di voi non avrà voglia di pensare alla vita sentimentale. A lavoro potreste dover giustificare alcune delle vostre azioni del passato: con un po’ di concentrazione riuscirete a rimediare. Per quanto riguarda la salute, la posizione di Giove aumenta le emozioni negative: cercate consigli da una persona di fiducia per sentirvi più sereni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata difficile: il vostro atteggiamento intransigente non sarà di grande aiuto. Cercate di comunicare di più con il partner. Single: non è la migliore delle giornate per cercare di conoscere nuove persone, tuttavia, gli incontri sono possibili. A lavoro sarete molto nervosi e non sarete in grado di rimanere obiettivi: concentratevi sul da fare per evitare i conflitti. Per quanto riguarda la salute dovreste prestare più attenzione alle necessità fisiche: cercate di riposare per allentare un po’ le tensioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia Saturno riscalda i cuori riuscendo a far felice il partner con il vostro stato d’animo. Single: questo clima astrale potrebbe portarvi belle sorprese. Dal punto di vista professionale, oggi condurrete le vostre attività facilmente e con reattività: il vostro coinvolgimento sarà ben apprezzato. Per quanto riguarda la salute, avvertirete delle variazioni piuttosto brutali: cercate di mantenere un ritmo equilibrato e tutto vi sembrerà più facile.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, alcune coppie potrebbero avere dei fraintendimenti poco piacevoli nel loro rapporto: tuttavia, se attenti, potreste armarvi di pazienza e sorrisi per evitare il peggio. Single: una persona a cui tenete potrebbe interrompere gli incontri con voi, abbiate pazienza e siate diplomatici. A lavoro sarebbe saggio rivedere il vostro modo di fare le cose piuttosto che cercare di aggirare i problemi con uno stratagemma inutile. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi saranno sotto pressione ed è giunto il momento di ricaricare le vostre batterie.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.