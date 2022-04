I Nostri Libri e la foto da Ventotene

VENTOTENE – Ha da poco riaperto la sua libreria di Ventotene, Fabio Masi, nominato Libraio dell’Anno, e il 25 aprile ha augurato a tutti una buona Festa della Liberazione con questa foto, che ci sembra anche perfetta per i lettori della rubrica “I nostri libri”. Tra le copertine, infatti, se ne intravedono molte di libri che qui sono stati presentati con interviste agli autori; diversi di quei volumi raccontano un pezzo di vicende locali che sono diventate storia europea. Un po’ il senso di questo spazio digitale.

Ci piace ricordarlo oggi che Ventotene e il Manifesto di Ventotene hanno ottenuto il Marchio del Patrimonio Europeo (European Heritage Label) il riconoscimento che sceglie e premia “i siti, le opere, gli artisti, le organizzazioni e le città che contribuiscono a promuovere il senso di appartenenza all’Unione europea, tramite l’evidenziazione dei caratteri propri del patrimonio culturale europeo comune, e, allo stesso tempo, la ricchezza della diversità culturale e l’importanza del dialogo interculturale”.

I libri ritratti nella foto, molti dei quali sono appunto “I nostri libri” – per autore o per argomento o per entrambe le cose – sono anche, come dice Masi – “strumenti fondamentali per difendere Democrazia e Libertà e prevenire nuove guerre in tempi di pace”.