Renato Chiocca e Andrea Ferraris in Portogallo con la Graphic Novel “Cicatrice”

LATINA – Renato Chiocca e Andrea Ferraris sono ospiti da oggi (e fino al 29 maggio) del 17° Festival del Fumetto di Beja in Portogallo (https://bejabd.com/programa/) per presentare CICATRIZ, l’edizione portoghese pubblicata da Escorpiao Azul de “La cicatrice. Sul confine tra Messico e Stati Uniti”, il graphic novel pubblicato in Italia per Oblomov Edizioni (https://www.oblomovedizioni.com/libri-la-cicatrice.php).

Tradotto in Francia, Stati Uniti, Spagna e America Latina il libro a fumetti sarà presentato al Festival con una mostra di tavole originali e domenica 28 con un incontro che Renato Chiocca e Andrea Ferraris terranno con il pubblico del festival portoghese.

