A Latina Valerio Aprea legge In mezzo al mare di Mattia Torre

LATINA – Stasera (27 Luglio 2022) a Latina per la rassegna Milagro alle 21 nell’Arena del Museo Cambellotti, Valerio Aprea legge Mattia Torre, una produzione Nutrimenti Terrestri. In scena, In mezzo al mare, primo monologo scritto nel 2003 da Mattia Torre.

Il pezzo, nel 2012 è stato inserito da Dalai Editore nella raccolta omonima dei principali monologhi che Torre ha scritto di lì in seguito, ampliati nel 2019 per Mondadori e in audiolibro per Emons Edizioni. Alcuni di questi vengono proposti dallo stesso Aprea in un assolo spietato ed esilarante al tempo stesso, che fotografa un paese in balìa di una fame atavica, e votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per Figli, l’ultimo film scritto dall’autore.

