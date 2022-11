Oroscopo del giorno 12 Novembre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà la giornata migliore per approfondire i vostri desideri più nascosti: Marte vi aiuterà a portare un nuovo respiro più passionale e riuscirete a sorprendere il partner con i vostri gesti affettuosi. Single: siete soddisfatti della vostra condizione e sarete di buon umore riuscendo ad attirare molti sguardi. Professionalmente potreste sentirvi sopraffatti dall’immensità del lavoro da svolgere, ma se chiedete aiuto ai colleghi riuscirete a portare tutto a buon termine. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare attenzione ai piccoli incidenti dovuti all’inesperienza in alcuni settori: prendetevi un po’ di tempo per rilassarvi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sentirete il bisogno di tenerezza ed affetto: se riuscite a farlo capire al partner, la vostra serata sarà molto romantica. Single: dovreste cercare di capire cosa vi impedisce di esprimere i vostri sentimenti. A lavoro dovreste cercare di prendere di più in considerazione l’opinione dei vostri colleghi e cercate di essere più flessibili nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, cercare di vedere la vita da un punto di vista positivo vi aiuterebbe a migliorare sia lo stato d’animo che il morale: prendetevi del tempo per riflettere.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, i vostri desideri di rendere più affascinante il rapporto saranno apprezzati dal partner soprattutto se riuscirete ad esprimerli con delicatezza. Single: se volete uscire dalla vostra solitudine, lasciate un po’ di spazio all’improvvisazione ed all’innovazione sentimentale. A lavoro, Urano vi aiuterà a sviluppare ancora di più la vostra immaginazione ed il vostro lato creativo: osate a mettere in opera i progetti lasciati in sospeso. Per quanto riguarda la salute, riuscirete a ritrovare un buon ritmo e questo vi farà desiderare di dedicare più tempo all’attività fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata sotto il segno del romanticismo: approfittatene per organizzare un momento speciale solo per voi due. Anche per i single ci saranno delle belle sorprese: se siete invitati ad una festa non rifiutate. Professionalmente, le cose procedono sulla giusta strada ed a breve dovreste avere dei buoni risultati: siete ottimisti e ben motivati. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà al meglio della loro forma: godetevi la giornata dedicandovi ai vostri hobby.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la giornata dovrebbe scorrere senza intoppi: siete fortunati ad avere un rapporto stabile ed appassionante. I single avranno la possibilità di stabilizzare una relazione incipiente. Professionalmente sapete come spendere le vostre energie al meglio e se sarà necessario farete anche un passo indietro per far avanzare i vostri progetti in modo obiettivo. Per quanto riguarda la salute, il vostro senso dell’umorismo, la vostra gioia di vivere ed il vostro entusiasmo sono belle fonti di energie che vi permetteranno di passare un’ottima giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, un eccesso di ottimismo potrebbe condurvi in un dibattito, che non sarà necessariamente costruttivo: il partner non sarà pronto ad ascoltare tutto e potreste essere fraintesi. I single faranno un po’ troppo per attirare l’attenzione di una persona: cercate di non correre così veloci. A lavoro sarà una giornata soddisfacente: riuscirete a fare quello che vi siete proposti senza dover affrontare troppi problemi. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene ma dovreste comunque concedervi delle pause.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente la giornata sarà segnata dalla tentazione di discutere alcune questioni chiave. Nelle coppie serene sarà l’occasione per proiettarsi verso il futuro; coloro che sono invece in un rapporto in crisi saranno determinati a porne fine. I single dovrebbero informarsi bene sulla situazione di una persona prima di esprimere quello che pensano. A lavoro dovreste riflettere sulla vostra situazione attuale prima di prendere delle decisioni radicali. Per quanto riguarda la salute, vi sarà difficile non arrendervi alle tentazioni della vita quotidiana: cercate di capire quali sono i problemi da risolvere.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste passare una bella giornata accanto al partner: approfittate di questo aspetto astrale per parlare delle cose importanti. Single: uscite di più insieme agli amici ed avrete più occasioni di incontrare persone interessanti. Professionalmente siete ambiziosi e nulla riuscirà ad impedirvi di fare quello che vi avete proposti. Per quanto riguarda la salute, invece, dovreste prendervi del tempo per capire a fondo le necessità del vostro corpo e cercare di imporvi uno stile di vita più equilibrato.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie che conoscono alcune dissonanze avranno una tregua e riusciranno a placcare gli spiriti. Le altre dovrebbero passare una giornata calma e rilassante. I single si sentiranno rassicurati e potrebbero decidere di fare un passo in avanti. A lavoro riuscirete ad esprimere con molta esperienza i vostri punti di vista e dovreste ricevere ottime notizie per quel che riguarda una possibile promozione. La salute è molto meglio degli altri giorni: sarete vitali, energici e pieni di entusiasmo.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avrete l’opportunità di rafforzare la vostra storia d’amore e discutere in profondità il vostro futuro familiare od un progetto comune. Single: nuovi incontri d’amore saranno possibili se prestate più attenzione alle sollecitazioni di coloro che vi circondano. Professionalmente, siete in grado di assumervi delle nuove responsabilità e sarete apprezzati dai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, dimostrerete una pazienza eccezionale ed una forma psicologica e fisica ammirevole.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia questo aspetto astrale sveglierà gli impulsi romantici: se il partner non sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda dovreste mostrare un po’ di pazienza così da non rendervi la giornata troppo cupa. Single: dovreste cercare di allargare i vostri orizzonti per conoscere gente nuova. A lavoro godrete di una intuizione molto fine e farete del vostro meglio per portare a buon fine alcuni dei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi portano buone energie e sarebbe saggio decidere di spenderle in natura respirando un po’ di aria fresca.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale stabilizza le emozioni e consolida i legami: dovreste provare a discutere dei vostri sogni più profondi, il partner sarà molto ricettivo. Single: alcuni di voi decideranno di riconsiderare alcune storie del passato. Professionalmente, siete motivati ed efficaci: i vostri superiori potrebbero assegnarvi nuovi lavori molto più importanti del solito. Per quanto riguarda la salute non dovreste avvertire nessun tipo di disturbo, ma non sarebbe male prendervi del tempo per rilassarvi un po’.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.