A Terracina vince al primo turno Francesco Giannetti del centrodestra

TERRACINA – A Terracina ha vinto al primo turno Francesco Giannetti, candidato del centrodestra. La città dunque ha scelto subito chi guiderà l’amministrazione dopo il commissariamento. “Un riconoscimento per la persona. Quella di oggi è una vittoria di Francesco e del suo modo di fare politica”, ha detto l’europarlamentare già sindaco di Terracina Nicola Procaccini.

Giannetti ha avuto la meglio su Fabrizio Di Sauro, candidato del centrosinistra, Alessandro Di Tommaso, Gabriele Subiaco e Massimiliano Cesare Fornari.

Tanta emozione, abbracci e applausi per Francesco Giannetti, nuovo Sindaco di Terracina, che ha atteso il risultato del voto presso il Grand Hotel Palace di Terracina. Un Sindaco che dopo 30 anni è riuscito a mettere insieme la coalizione di centrodestra, e che è stato eletto al primo turno.

“È un risultato straordinario, sono felicissimo. Questo risultato dimostra che i miei concittadini hanno compreso il mio messaggio e il mio appello al risveglio delle coscienze. Tutti insieme per la nostra città, la città più bella del mondo. Sarò il Sindaco di tutti, l’ho sempre detto e lo ribadisco ora, e da subito mi metto al lavoro per la nostra città. In questa campagna elettorale ho ascoltato tanto, e continuerò ad ascoltare le idee di tutti, indipendentemente dai colori politici. È stata una vittoria della gente e dei cittadini”, le parole del nuovo Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.