Latina, il candidato Damiano Coletta incontra l’Ance

LATINA – Urbanistica, sanità e nuovo ospedale, strade, riqualificazione e rigenerazione urbana dei quartieri cittadini. Questi i temi fondamentali affrontati nella sede dell’Ance di Latina, dove il candidato sindaco Damiano Coletta ha incontrato il presidente Pierantonio Palluzzi, il presidente della Cassa edile Riccardo Cerilli e il direttore generale Ance, Cassa edile e Esel Cpt Simone Vaudo.

“Sul piano dell’urbanistica, dopo la stagione dei Piani particolareggiati annullati, dei contenziosi e delle sentenze, ci siamo trovati nella necessità di rimodulare quei piani. Nella passata amministrazione è partito poi l’Ufficio di Piano, uno strumento utile di pianificazione che ha riscosso il gradimento delle categoria, e puntiamo a istituire il Sistema informativo territoriale che, mettendo insieme carte catastali e carte regionali, può garantire maggiore trasparenza per tutte le imprese”. Coletta ha poi ricordato ancora i progetti presentati per rigenerare alcuni quartieri della città che hanno consentito di intercettare ingenti risorse del Pnrr che stanno per arrivare a Latina, il maggiore dei quali è il progetto “A gonfie vele”.

Sulle strade e la mobilità, Coletta ha poi parlato del finanziamento del Cipe che riguarda il collegamento tra il centro e lo scalo ferroviario, che rischiava di essere perso e che la precedente amministrazione ha non solo recuperato ma incrementato puntando su un progetto sostenibile di bus ultra veloci che utilizzino la strada parallela a via Epitaffio, senza necessità di ricorrere a espropri. “Occorre potenziare ancora il trasporto pubblico locale – ha aggiunto Coletta – perché la connessione è fondamentale per lo sviluppo della città. Abbiamo già sostituito la flotta con un servizio di qualità e più capillare e siamo riusciti a far riconoscere a Latina un adeguamento della quota regionale per il trasporto pubblico. Ora questo servizio deve arrivare a una copertura totale”.

“Ritengo fondamentale per costruire lo sviluppo – ha poi dichiarato – lo strumento del partenariato pubblico privato. Nelle esperienze amministrative mi sono reso conto di quanto il pubblico da solo non riesca spesso a sopperire alle esigenze del territorio”. In ultimo, sulla sanità, si è affrontato il tema del nuovo ospedale e del progetto donato proprio dall’Ance. “La comunità ha bisogno di una nuova struttura moderna e funzionale alle esigenze sempre maggiori della comunità – ha detto Coletta – ma non va dimenticato che il Goretti è un ospedale con tante eccellenze, anche strumentali, come l’alta diagnostica, che abbiamo trasformato da opportunità senza sostenibilità in una realtà sostenibile inserita in una dimensione di pubblica che ci ha consentito di avere una Tac di ultimissima generazione usata anche in un periodo complicato come quello dell’emergenza Covid”.