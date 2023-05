Mad da Sugo, Paola Acciarino espone Apparenza Sensibile

LATINA – Si intitola Apparenza Sensibile e si sposta dal TriBeCa Cafè, nei locali di Sugo in via San Carlo da Sezze, la mostra di Paola Acciarino. Il locale (ex BruMaMa) sta proponendo di recente all’interno, una serie di eventi culturali: dal risto-teatro, alle presentazioni di libri, alle mostre d’arte contemporanea.

Giovedì 25 maggio l’apertura della mostra prevede una presentazione con l’autrice e Fabio D’Achille (curatore della mostra e direttore artistico del progetto espositivo itinerante Mad, Museo d’Arte Diffusa). Dopo la presentazione dell’artista pontina è prevista la cena degustazione con l’azienda Toscana Poggi del Chianti (info e prenotazioni 389.9848577).

“Apparentemente sembrano lavori artistici differenti quelli di Paola che però ha un un forte segno identitario; passare da un paesaggio ad un disegno gestuale, da un volto ad una tavola decorativa sembrerebbe casuale in questa mini antologica dell’autrice, invece si snoda tra le opere grafiche un filo che le attraversa e le avvolge. La ricerca sui materiali e sui colori che si alternano da caldi a freddi, i supporti siano essi su tela o tavola, funzionano in uno spazio temporale e visuale, sia esso una parete di un muro screpolata o intonacata, sia un tramezzo dogato in legno laccato. I quadri inventano un legame persino architettonico nello spazio espositivo. I corpi prendono posizione nello spazio e i paesaggi fungono da finestre anche laddove non vi siano fughe all’aperto. L’allestimento infatti integra inesorabilmente campi chiusi con quelli direzionati all’aperto. I corpi sembrano appena entrati nel locale e taluni cercano un luogo dove proporsi altri invece spezzano alcune continuità quali fossero affacci panoramici o addirittura degli oblò sul nostro territorio”, spiega D’Achille.

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio 2023 dal martedì alla domenica (dalle ore 19:00 alle 24:00) nel weekend il locale è aperto anche a pranzo (ore 12:00-15:00).