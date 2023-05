Nel Giardino di Ninfa le opere della scultrice di Latina Nicoletta Piazza

LATINA – “Coltivare un sogno” è il titolo della mostra della scultrice ceramista, Nicoletta Piazza, che esporrà le sue opere al Giardino di Ninfa dal 27 maggio al 18 giugno, un viaggio tra presente e passato, tra natura e storia, che mostra l’unica umana via possibile: divenire sentinelle di madre natura. Sarà un’artista di Latina ad aprire la stagione degli eventi estivi del Giardino di Ninfa, dove la Fondazione Roffredo Caetani sta predisponendo un cartellone di iniziative che prevede una serie di appuntamenti culturali e che verrà presentato nelle prossime settimane.

La personale di Nicoletta Piazza mette in scena il vissuto dell’artista suscitato dall’incontro con il Giardino di Ninfa e più in generale con la magnificenza della Natura – spiegano dalla Fondazione Caetani in una nota – la sublime meraviglia, il sentimento di profondo rispetto, la visione di un progetto da realizzare; il senso di pudore, l’immensa gratitudine, l’intimo desiderio di compenetrazione con la bellezza del creato. Le creazioni di Nicoletta Piazza vogliono, inoltre, ridare vita al bordo medievale di Ninfa, immaginando quelle donne, quegli uomini e quei bambini che abitavano, giocavano e custodivano la città.

Le opere di Nicoletta Piazza troveranno spazio negli angoli più suggestivi del Giardino di Ninfa e sorprenderanno i visitatori durante il percorso.

CHI E’ – Nicoletta Piazza nasce a Latina dove vive e lavora. Nel 1986 inizia la sua formazione a Perugia con il ceramista Bartolomeo Bono e a Roma con Emily Parisi. Intraprende la sua attività di scultrice ceramista, realizzando sculture, istallazioni, utilizzando anche materiali diversi e ponendo particolare attenzione ai luoghi del territorio interpretandoli con mostre site-specific.

INFORMAZIONI – La mostra è inclusa nel percorso di visita del Giardino di Ninfa. Prenotazioni e date sul sito www.giardinodininfa.eu (non sono previsti costi aggiuntivi rispetto al contributo di ingresso già versato per entrare in Giardino). Potranno ammirare le opere dell’artista Nicoletta Piazza anche i visitatori dei gruppi organizzati nei giorni feriali che prenoteranno esclusivamente attraverso la mail ingressoninfa@frcaetani.it. Informazioni aggiornate sempre disponibili sul sito www.frcaetani.it o sui canali social ufficiali del Giardino di Ninfa.