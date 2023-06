FdI Latina: tavolo di coordinamento per ridisegnare la provincia pontina

LATINA – Prenderà il via il 03 luglio, alle ore 10.00, il secondo incontro del tavolo di coordinamento permanente dedicato ai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia eletti in Europa, Parlamento e Regione Lazio. Un incontro che cade esattamente a un mese dal primo, che si è svolto a Terracina lo scorso 3 giugno. Sede della riunione, in questa occasione, sarà la Federazione Provinciale del partito, in via Don Morosini a Latina.

A volere fortemente questi incontri è stato il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Latina, il Senatore Nicola Calandrini. “Abbiamo inanellato una serie di vittorie elettorali senza eguali nella storia politica della nostra provincia – spiega il Senatore- Questo significa che nostri rappresentanti siedono nelle due Camere del Parlamento, al Parlamento Europeo, in Consiglio Regionale e governano diversi Comuni della provincia. Si è concretizzata quella filiera di governo che sognavamo in campagna elettorale. Un filo rosso che deve essere coeso e viaggiare all’unisono per il bene della provincia di Latina. E’ per questo che ho deciso di intavolare questo tavolo permanente, che consente a tutti noi, che sediamo in istituzioni diverse, di avere un momento di confronto e condivisione. Sarà così più facile vincere le tante sfide che abbiamo accettato e risolvere gli innumerevoli problemi che ci hanno presentato, nel corso degli ultimi anni, i nostri elettori”.