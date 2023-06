Giudice di Pace a Latina, ufficio vicino al collasso

LATINA – Si è complicata ulteriormente la situazione all’Ufficio del giudice di pace di Latina, da tempo vicino al collasso per la carenza di magistrati e di personale amministrativo. Per l’intera settimana, infatti, è stata proclamata l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari. Dell’emergenza si è parlato ieri in un incontro avvenuto presso il Tribunale del Capoluogo, tra il presidente dell’Ordine degli avvocati Gianni Lauretti, l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi e il consigliere comunale di Latina Federica Censi.

Tutti hanno evidenziato che l’astensione comporterà un carico di lavoro ulteriore per i magistrati togati con conseguente rischio di una totale paralisi dell’Ufficio. Adinolfi e la Censi hanno preannunciato un loro intervento per “sollecitare provvedimenti urgenti da parte degli organi istituzionali”.