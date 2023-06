Marco Sist, preparatore fisico del Summer Camp 2023 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’esperto Preparatore Fisico Marco Sist, che entra a far parte dello staff tecnico del Summer Camp 2023 della società nerazzurra.

Nel dare il bentornato a Marco, che aveva già collaborato con il club latinense nella stagione 2010/11 prima di trasferirsi in Serie A a Brindisi, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket incrementa e rafforza la volontà di dare spazio ai talenti del territorio.

L’esperienza di Marco Sist è pluriennale e nel corso della sua carriera si è sempre distinto per competenza, serietà e abnegazione. È un elemento importante nello staff tecnico del Summer Camp 2023 della Latina Basket, che ha preso il via il lunedì 26 giugno sui campi all’aperto di via Nascosa e proseguirà per le successive 3 settimane. I ragazzi sono seguiti, quindi, non soltanto dagli allenatori per la parte tecnica e prettamente legata alla pallacanestro, ma grazie alla presenza di Sist, viene dato ampio spazio anche alla preparazione fisica completa e specifica per gli atleti del mondo della palla a spicchi.

Da parte del Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società nerazzurra un caloroso bentornato a Latina e l’augurio di un buon lavoro con i ragazzi che parteciperanno al camp estivo