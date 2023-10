In libreria il primo romanzo di Tiziano Ferro La felicità al Principio

LATINA – “Adesso è tanto mio quanto vostro. Mi fa strano dirlo: “Il mio romanzo”. Così’ oggi Tiziano Ferro nel giorno dell’uscita di La Felcità al Principio di cui recita un passaggio (sta infatti registrando in questi giorni l’audiolibro) e sceglie non a caso il personaggio della piccola Sofia, che somiglia moltissimo alla sua Margherita, la bimba di un anno e mezzo che con Andres, più piccolo di quattro mesi, è sua figlia.

Del suo libro, al Corriere della Sera che lo ha intervistato, dice che è stato un flusso di coscienza, scritto tutto d’un fiato. Anche se c’è molto di autobiografico, nel frontespizio il cantautore di Latina spiega: «Questa non è la mia storia. L’ha scritta il mio angelo mentre vagava nella galassia dell’insonnia».

La distanza più profonda con il protagonista del libro, Angelo Galassi sta nella visione dell’amore: “Io, per esempio – racconta al Corriere della Sera – non mi concederei mai la possibilità che un amore finito diventi un cattivo incantesimo su di me fino a precludermi ogni altro amore”.