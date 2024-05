A Formia Clean Up a Caposele e riapertura del Sentiero del Crinale

FORMIA – Promuovere la salvaguardia e la sostenibilità dell’ambiente. E’ l’obiettivo di due incontri organizzati per sabato 25 maggio dall’assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Formia con il supporto del Circolo Legambiente sud pontino, del Parco Regionale Riviera di Ulisse, della FRZ, del Consorzio Turistico Città di Formia e di altre associazioni del territorio, ha organizzato e patrocinato due diversi appuntamenti.

Il primo, dal titolo “Clean Up The Med Ripuliamo il Golfo – In Mare per la Posidonia”, si terrà dalle ore 09:30: il ritrovo è fissato nel piazzale del Porticciolo Caposele, sul litorale di Vindicio. “Clean Up The Med” è un’azione diffusa in 22 Paesi del Mediterraneo attraverso l’attività e l’organizzazione da parte di oltre 150 attori, che coordinano a loro volta istituzioni, scuole e società civile locale in una delle più partecipate e diffuse iniziative di pulizia delle spiagge, testimoniando un importante impegno civico di tutela ambientale, con l’obiettivo principale non solo di rimuovere fisicamente i rifiuti ma anche di sensibilizzare ed educare la collettività sul problema dei rifiuti marini prodotti dall’uomo, riuscendo a tenere alta l’attenzione sul tema della grave emergenza ambientale. All’evento prenderanno parte inoltre tanti volontari, imbarcazioni e subacquei marini.

Il secondo appuntamento, organizzato dal Parco Riviera di Ulisse, si inserisce nell’ambito della Settimana Europea dei Parchi e delle Aree protette, che costituiscono un patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare e vedrà la riapertura straordinaria del Sentiero del Crinale, nell’area naturale di Gianola e Monte di Scauri. Un meraviglioso itinerario, noto per la sua bellezza selvaggia e per il suggestivo panorama del Golfo di Gaeta, nel cuore della natura, che verrà aperto al pubblico con la collaborazione dei Comuni di Formia e Minturno. La partenza è alle ore 17:00 dall’InfoPoint di Gianola, ma sono stati fissati due punti di ritrovo con relative navette con orario di partenza dalle ore 16.30: nell’ex area Sieci, località Scauri; dalle ore 16:00 dal Parco De Curtis, a Formia.

“Come amministrazione siamo attivamente impegnati nella salvaguardia della risorsa mare, che rappresenta l’anima e il cuore della nostra città e dell’intero Golfo – afferma il Sindaco Gianluca Taddeo – La situazione dei nostri fondali negli anni è notevolmente migliorata e i dati forniti dalle attività di monitoraggio evidenziano un mare più pulito, grazie soprattutto al concreto impegno e il supporto di associazioni e volontari. Siamo determinati a continuare proficuamente sulla strada della prevenzione e della tutela del territorio per regalare un nuovo assetto e una maggiore dignità anche in vista dell’arrivo della stagione estiva, che ormai è alle porte, dotando di strumenti e iniziative lodevoli come queste che rientrano all’interno di un percorso chiaro e lineare”.

L’assessore alle Politiche Ambientali, Eleonora Zangrillo, ha sottolineato lasinergia tra le varie forze in campo in merito alla valorizzazione delle bellezze del territorio: “Una decisa strategia a breve e lungo termine che intendiamo portare avanti grazie alla collaborazione di tutti gli enti e le associazioni che operano, già quotidianamente, per preservare e curare le nostre acque e valorizzare il nostro territorio. Tali eventi costituiscono una campagna educativo-ambientale che mira a coinvolgere il più elevato numero di cittadini”. È la prima giornata che fa parte di un più completo elenco di iniziative già programmate per l’anno in corso e che mira a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini verso le tematiche ambientali.