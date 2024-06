Il camion-frigo fa rumore, 59enne minaccia l’autista con l’ascia

TERRACINA – Infastidito dal rumore prodotto dal motore acceso per tenere in funzione il frigorifero di un autoarticolato, un uomo di 59 anni è uscito da casa armato di un’ascia e ha minacciato l’autista del mezzo, un 35enne residente a Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. Sono stati i Carabinieri a denunciare l’aggressore per di minaccia aggravata e porto abusivo di arma. I fatti sono avvenuti intorno alle 21,30 nei pressi di una società agricola di Terracina dove con ogni probabilità il tir era in attesa di scaricare la merce. L’arma è stata posta sotto sequestro.