La Guardia di Finanza compie 250 anni: cerimonia a Palazzo M

LATINA – Nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno, dalle ore 18:15, presso l’area antistante lo storico “Palazzo M”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, avrà luogo, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e del Comandante Regionale Lazio, Generale di divisione Virgilio Pomponi, la cerimonia di celebrazione del 250^ Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

La cerimonia si svolgerà a Palazzo M, sede del comando provinciale “per celebrare – si legge in una nota – il significativo traguardo in un luogo altamente simbolico per la città di Latina, oltre che con le altre Istituzioni, con tutti i cittadini, i giovani e i rappresentanti della comunità pontina che vorranno condividere con le Fiamme Gialle questo importante momento”.

Al termine della cerimonia militare, avrà luogo una breve esibizione del contralto e mezzosoprano Serena Veccari, accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Maria Pergolizzi, del Teatro dell’Opera di Roma.

A seguire sarà effettuata un’esercitazione dimostrativa dell’attività svolta dai militari “cinofili” del Comando Provinciale e delle capacità sensoriali dei cani antidroga Jessy e Gingo, dedicata ai bambini, ai giovani, e a tutti gli ospiti e i cittadini che gradiranno assistere.